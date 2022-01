Szakértőink megválaszoltak több érdekes olvasói felvetést. Ha neked is van kérdésed, írj nekünk!

Szívhez szóló Alfa Romeo?

Olvasónk kérdez

Kedves Tibor!



Feleségem régóta álmodozik egy Alfa Romeo GT birtoklásáról, 2. autóként. A mérhetetlen vágyat visszafogja a típussal kapcsolatos kérdések sora.



Bár tudjuk, az 1.8 TS megbízhatóbb, az 1.9 JTD pedig keveset is fogyaszt, mégsem vonzzák. Egyiknek az ereje, másiknak a járáskultúrája, a dízel jellegéből kapcsolódó jellemzői nem tetszenek. A V6-os ritka kincs, és drága fenntartású.



2.0 JTS motorral szeretné kiválasztani. Emelem a tétet: mivel városban is használná, Budapest és agglomerációja közti ingázásra, ezért fontos számára a Selespeed váltó.



Kérdéseim a kényes pontokkal kapcsolatban:

– Az Alfa 2.0 JTS motorját a hivatalos ajánlás szerint nem ajánlott a E10 tartalmú üzemanyaggal tankolni. Kifejezetten csak a E5 tartalmú 100 oktánszámú benzinnel szabad tankolni?



– Mind a 2.0 JTS, mind a Selespeed váltó használata tartogathat meglepetéseket. Mik azok a sarkalatos pontok, amelyeket szem előtt kell tartani egy ilyen konfiguráció megvásárlásánál?



Üdvözlettel:

Tamás

Szakértőnk válaszol

Kedves Tamás!



Tibor helyett kivételesen én igyekszem segíteni. A mérhetetlen vágyat a használt Alfa Romeo GT iránt nagyon is érhetőnek, sőt, indokoltnak tartom, magam sem vagyok ezzel másképp:-) Viszont ebből a nagyon vonzó autóból épp azt a verziót készültök megvásárolni, amelyet egészen biztosan nem ajánlanánk. Megbízhatósági szempontból a 2,0 JTS-nél nemcsak a dízel, de még az 1,8-as benzines is jobb. Az automatizált kézi váltónak tekinthető Selespeed kifejezetten kockázatos, ráadásul a robotizált váltó működése is viszonylag ügyetlen, így azt javaslom, hogy próbáljatok egy másik verzióba beleszeretni!

Ha ez semmiképpen nem megy, akkor vegyétek meg a 2,0 JTS-t a Selespeedet, mert egy autó iránti fokozott rajongás könnyebben emészthetővé teszi a javítási kiadásokat és a szervizelés idejére kieső kocsi nélkül töltött időszakokat. Az esetleg ragacsossá váló beltéri műanyagok számomra igen taszítóak, de ez adottság sok kortárs olasz autóban.



Sajnos a vásárlás előtti sarkalatos pont az, hogy próbáljatok megbarátkozni egy másik hajtáslánccal vagy fogadjátok el, amit a sors hoz a 2,0 JTS Selespeeddel. Nézzük optimistán: önmagában az, hogy egy hajtáslánc nagyobb kockázatot jelent a többinél, nem jelenti azt, hogy biztosan el is romlik pl. a jó drága hidraulikus kuplungmozgató ás váltószerkezet, elhagyja magát a váltóvezérlés (ami bontottan 20 000 Ft körül beszerezhető) vagy rükvercben ragad a váltó. A Selespeedben a mágnesszelepek, az érzékelők és a hidraulikus működtetőegységek (aktuátorok),a nyomástároló, a rendszer hidraulikaszivattyúja mind elromolhat, akárcsak más márkák robotváltóiban.

A JTS motoron a korán kezdődő olajszivárgástól a cserés injektorokon át a gyújtótrafó hibájáig sok mindenre számíthatsz, ideértve a vezérlésmódosítót is, de ez más benzines Alfa-motoroknál is jelentkezhet. Ehhez jön a 156-tal és a 147-tel közös futómű érzékenysége, de vigasztalódhattok az elöl kettős keresztlengőkaros és hátul is független kerékfelfüggesztés fejlettségével és a jó úttartással.



Mivel E10-es üzemanyagra, mint sok más régebbi, direktbefecskendezős motornak, a 2,0 JTS-nek sincs jóváhagyása, így én is csak az E5-ös üzemanyagokat tudom javasolni. A 100-as benzin jelentős többletköltséggel jár az amúgy sem takarékos motorverzió mellett döntve, a felárat csökkentheti az Auchan kúthálózatnál tankolható 98-as. Ismereteim szerint ez is E5-ös.



Sok örömöt kívánunk az autóhoz és azt is, hogy a kiválasztott 2,0 JTS Selespeed Nálatok cáfoljon rá a modellváltozat rossz hírére!



Üdvözlettel, Szörényi András

Megéri alig használt autót venni?

Olvasónk kérdez

Tisztelt Varga Tibor!

Jövőre szeretnék új autót vásárolni. Az alig használt 1-2 éves autókat mennyire ajánlja, érdemes ilyet nézni? A keret 6-7, maximum 8 millió Forint. A Kia Sportaget és az Xceed-et néztem, mindenképpen benzinest.

Talán az Xceed, ami méretben jobban megfelel, mivel maximum 2-3 emberrel utaznék.

Évi 8-12ezer km-t tennék meg vele. Hosszútávra tervezek, a jelenlegi Nissan Almerám is már 21 éves és újkora óta nálam van. Ami elbizonytalanít, hogy a Kia turbóval szerelt benzinmotorjait nem igazán ajánlják. Sportageből van még szívóbenzin. Suzukit SX-4 S-crosst is néztem, viszont az annyira nem tetszik.

Dizájn szempontjából a Kia meggyőzött.

Mit javasolna?

Szakértőnk válaszol

Kedves István!

1-2 éves autót anyagi okokból érdemes vásárolni. Az amortizáció miatt jóval olcsóbban juthat hozzá, mint egy új autóhoz. Az, hogy milyen megbízhatóság szempontjából, meg tudom mondani 5-7 év múlva. Addig mindenki csak találgat (a márkaszervíz is), hiszen nincs többet futott autóval tapasztalat.

A Kia/Hyundai turbó motorjai nem rossz konstrukciók, de nyilván bonyolultabbak a szívó társaikhoz képest, ezért a meghibásodási lehetőség is magasabb. Ingyen ebéd nincs. Cserébe némileg takarékosabb, erősebb autóban ülhet.

Amennyiben a Kia tetszik Önnek, válassza ezt a típust és ne féljen a turbó motortól. 1-2 éves autót ritkán ad el az ember fia/lánya. Mi is sokszor futunk bele előzőleg sérült, helyrepofozott példányokba, ezért javaslom, hogy a kiszemelt autót vizsgáltassa meg szakemberrel.

Üdvözlettel,

Varga Tibor

autovizsgalat.hu

Frissen vett autó hozta a bajt

Olvasónk kérdez

Üdvözletem!

Érdeklődni szeretnék, hogy tudnának-e segíteni egy használtautó vásárlással kapcsolatos ügyben? A lényege az, hogy én megvettem egy autót és másnap a váltója meghibásodott. A tulaj sem visszavenni sem a javíttatást téríteni nem óhajtja.

Egyből ügyvéddel dobálózott meg polgári perrel. Ez a hiba korábban is fennállt és az eladó állítása szerint kijavíttatta de erről semmilyen dokumentumot nem mutatott. Már teljesen elérhetetlen kikapcsolta a telefonját. Az adásvételi szerződésen az szerepel, hogy az eladó kijavíttatta a hibát.

Viszont ez úgy néz ki nem történt meg mert a hiba ugyanúgy megvan. Röviden tömören ennyi. Remélem tudnak valamilyen útmutatást vagy ügyvédi segítséget ajánlani. Köszönöm szépen előre is.

Köszönettel és tisztelettel,

András

Szakértőnk válaszol

Tisztelt Levélíró!

A rövid tényállásból az vehető ki, hogy a váltóra vonatkozóan volt egy eladói állítás, amiben Ön bízott. Amennyiben ez okirattal és/vagy tanúkkal is megfelelően alátámasztható, akkor megítélésünk szerint Ön joggal támaszt igényt (elsősorban a javítási költség megtérítésére) az eladóval szemben még arra tekintettel is, hogy Ön használt gépjárművet vásárolt.

Javasoljuk az igazolható, írásos tájékoztatását és felhívását az eladónak a javíttatás elvégzésére. Ennek eredménytelensége esetén – ha ez gazdaságos – javíttassa meg saját költségen a váltót és kérjen számlát (már csak azért is, mert a javításra külön is jótállás vonatkozik). A javítás költségét tudja ebben az esetben érvényesíteni.

Üdvözlettel:

D.A.S. JogSzerviz

www.das.hu