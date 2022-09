2014-ben év autójának is választották a jelenleg kifutó szériában lévő Volkswagen Passatot. A B8-as népszerű, de a jövő másról szól, így a klasszikus értelemben ismert Passattól lassan el kell búcsúznunk, már csak a Variant, vagyis a kombi készül. A Teletank fogyasztásmérő körére viszont most egy szedánt csíptünk meg és fogtuk vallatóra. Igazi flottás autó, ami a neki szánt szerepkört már lefutotta, most pedig csereautóként szolgál az egyik hazai flottakezelőnél.

Népszerű konfigurációban, 2,0 literes dízelmotorral, elsőkerékhajtással és DSG váltóval rendelték meg 2015-ben. Az összeállítás nem szokványos, Highline felszereltségi szintű, barna fényezésű, világos bőrkárpitos autó megkímélt állapotban, kicsit több mint 140 000 valós kilométerrel az órájában. Ez a hajtáslánc híresen keveset fogyaszt, és a legtöbb Passat ezzel fut, így mindenképp kíváncsian vártuk, hogyan szerepel majd a Teletank fogyasztásmérő körén. Íme, a legújabb rész!

Tarts velünk! Ez a Teletank, a Vezess fogyasztásmérő sorozata. Ha megmutatnád az autódat, ami lehetetlenül sokat eszik, vagy éppen benzinpárán is elketyeg, írj nekünk a teletank@vezess.hu e-mail-címre!

