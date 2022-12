Benzinhiányban kis fogyasztású autó kell? Nézzük, mit tud a C Corsa!

Sok esetben akkor is autózni kell, amikor még a tankolás is nehézkes. A jelenlegi időszakban nehéz úgy nekiindulni, hogy tankolnunk kell, a legtöbb töltőállomáson hiánycikk a benzin, de a gázolaj is egyre ritkább. A Teletank legújabb részében is belefutottunk abba, amibe a legtöbb autós most Magyarországon, nem tudtuk megtankolni közvetlenül a kör után a tesztalanyt. Persze, nem hagytuk annyiban, és így is megszületett a 2003-as Opel Corsa C eredménye.

Egyre fontosabbnak tűnik, hogy megtanuljunk takarékosan vezetni. Most még annak is szüksége lehet rá, akinek nem számít, mennyit tankol az autójába, ha nincs mit, akkor bizony nehéz lesz. Ezért ebben az epizódban átbeszéljük a takarékos vezetés alapjait, elárulunk néhány trükköt, amikkel fontos deciket spórolhatsz meg 100 kilométerenként, hogy eljuss a következő, vagy az az utáni benzinkútig.

Tarts velünk! Ez a Teletank, a Vezess fogyasztásmérő sorozata. Ha megmutatnád az autódat, ami lehetetlenül sokat eszik, vagy éppen benzinpárán is elketyeg, írj nekünk a teletank@vezess.hu e-mail-címre!