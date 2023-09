Egyre kevésbé a praktikum, sokkal inkább a divat szabja meg, hogy milyen autót vásárolunk. A kombik, egyterűek visszaszorulásával és a magasépítésű, egyre nagyobb szabadidőautók elterjedésével nemhogy nőtt volna az autók csomagtere, hanem inkább csökkent. Amit egy kombi kacagva elnyel, az már egy SUV-ba nem biztos, hogy egyszerűen berámolható.

De hogy lehet akkor nagyobb kiterjedésű dolgokat biztonságosan mozgatni? Ha az amúgy kényelmes házhoz szállítás sem jöhet számításba?

Így szállítsd a cuccaidat, hogy ne büntessenek meg! 1 /10 Ha megtelik a csomagtartó, lehet terjeszkedni felfelé is Ha megtelik a csomagtartó, lehet terjeszkedni felfelé is Fotó megosztása: 2 /10 A hátsó ablaktörlőhöz rögzíteni a spanifert, nem a legbölcsebb dolog A hátsó ablaktörlőhöz rögzíteni a spanifert, nem a legbölcsebb dolog Fotó megosztása: 3 /10 Nem biztos, hogy ez így szabályos, de legalább organikus Nem biztos, hogy ez így szabályos, de legalább organikus Fotó megosztása: 5 /10 Fotó megosztása: 6 /10 Ez nem a csomagrögzítés legszebb példája Ez nem a csomagrögzítés legszebb példája Fotó megosztása: 7 /10 Fotó megosztása: 9 /10 balesetnél nagy bajt okozhatnak az elszabadult bőröndök balesetnél nagy bajt okozhatnak az elszabadult bőröndök Fotó megosztása: 10 /10 A tetőn szállított rakományt különösen gondosan kell rögzíteni. Nem így. A tetőn szállított rakományt különösen gondosan kell rögzíteni. Nem így. Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Essünk túl gyorsan a kötelező tudnivalókon, hogy megússzuk a szabálytalan szállítás miatt kirótt büntetést. A KRESZ-ben ez olvasható a különféle dolgok szállításának lehetőségeiről:

A rakományt a járművön – annak belsejében, illetőleg rakfelületén – úgy kell elhelyezni, hogy

a közlekedés biztonságát, valamint a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse.

Gondoskodni kell különösen arról, hogy a rakomány a jármű vezetőjét a szabad kilátásban és a vezetésben, a forgalom többi résztvevőjét pedig a jármű fényjelző berendezéseinek észlelésében ne akadályozza,

a jármű ajtajainak, illetőleg a rakfelület oldalfalainak lezárását ne gátolja, egyenletesen és

úgy legyen elhelyezve, hogy a jármű stabilitását számottevően ne rontsa,

úgy legyen rögzítve, hogy el ne csússzék, le ne essék, ki ne ömöljék, továbbá olyan módon legyen lefedve (letakarva), hogy le ne szóródjék, az elkerülhetetlennél nagyobb zajt, szennyeződést ne okozzon.

A fenti szövegben talán egyértelmű, hogy a kanapé ne takarja el a sofőr elől a kilátást, a gyepszőnyeg meg ne lógjon rá az irányjelzőre, és ne terítsük be fenyőmulccsal a 21-es utat. Viszont sokan átsiklanak fölötte, hogy a jármű ajtajainak, csomagtartójának menet közben zárva kell lenniük.

Tehát bármennyire is ártalmatlannak tűnik, de nem fér bele a résnyire nyitva maradt csomagtérajtó, még ha alig kandikál is ki belőle valami.

Ez még befér, dobd be hátra!

Az már lassan a legelvetemültebb, fizikából felmentett fóliasapkásnak is nyilvánvaló, hogy a biztonsági övet nem véletlenül kötelező becsatolni és nem megoldás, hogy majd kitámasztom magam ütközésnél. Viszont nem csak az elrepülő utas, hanem a balesetnél, vagy csak egy komolyabb fékezésnél elszabaduló csomagok is okozhatnak sérülést.

Bármit teszel a csomagtartóba, azt helyezd minél közelebb a hátsó üléstámlához – a nehezebbek legyenek legalul és legbelül – és amit csak lehet, rögzítsd. A gumipók kevés lesz, inkább a gyorszáras heveder az, ami erre a célra megfelel. A legtöbb autóban vannak előre kialakított csomagrögzítő fülek, ezeken átfűzve a hevedert, rögzítheted a rakományt.

Alább az ADAC videón mutatja meg, milyen lazán le tudja mészárolni a családot egy ártalmatlannak tűnő kempingágy is. Sőt, a videó után a lábad ablakba pakolásáról is garantáltan le fogsz szokni:

A könnyebb dolgok nem okoznak nagy galibát hátul, de már egy karton vécépapír is idegesítő, ahogy kanyarról kanyarra csapódik jobbra balra. Ezeket akár a csomagtartó padlójára tapasztható tépőzáras csomagrögzítő elemekkel is kordában tarthatod, más apróbb dolgokat pedig oldalzsebekbe, gumihevederek mögé is betehetsz. Lényeg, hogy semmi ne maradjon rögzítetlenül.

De mi van, ha kinőtted a csomagtartót? Ahogy otthon a felesleges cuccok is a padlásra mennek, az autóban is terjeszkedhetsz felfelé, nyugodtan pakolhatsz a tetőre.

Mit mond a KRESZ?

Aki szeretne teljesen profi lenni a témában, az itt olvasgathatja az előírásokat. Pár fontosabb részletet azért kiemelünk a hosszú szövegből. Például ezt a részt, amelyben a tetőre helyezett rakományról tudhatjuk meg, hogy “Zárt kocsiszekrényű jármű tetején rakományt elhelyezni csak abban az esetben szabad, ha a járműre tetőcsomagtartó van felszerelve.”

Magyarul a pucér tetőre gumipókozott ágybetét nem játszik, és a gyorskötözőből, Bramac lécből eszkábált háztáji csomagtartó is csak a sötétszürke zónát fedi le, működni talán működik – ki tudja milyen megbízhatósággal – de a rendőrnek nehezen fogod beadni, hogy ez így rendben van.

Ha a tetőn szállítasz, vedd figyelembe a tető terhelhetőségét. Ez típustól függően nagyjából 60-100 kilogramm között mozog, de lehetnek extrém eltérések is.

Fontos, hogy ez a menet közbeni tetőterhelést jelenti, ha tetősátrad van, azt álló helyzetben nyugodtan felszerelheted az autó tetejére, nem fog összerogyni alatta. Szomorú is lenne, hiszen egy autó fejre állva akár a saját másfél tonnáját is gond nélkül elbírja.

A tetőre pakolás ritkán ér véget azzal, hogy felküzdötted a csomagtartóra a rakományt, azt tisztességesen rögzíteni is kell. Sokkal alaposabban, mint amit az autóban, vagy a csomagtartóban szállítasz, mert innen bármilyen irányba leeshet. Különösen egy váratlan vészfékezés után vándorolhatnak el a csomagok, amik akár a saját, akár a más autójában, ne adj’ Isten más közlekedők épségében is kárt tehetnek.

Ha biciklit, kajakot szállítasz, érdemes speciális, a célra tervezett eszközzel rögzíteni azt a tetőn, de ha létrát, ágybetétet, gumicsónakot szállítanál, ahhoz megfelel egy nagy terhelhetőségű rögzítőheveder is. Próbálkozhatsz kötéllel is, de egy racsnis spaniferrel gyorsabb, kényelmesebb, és biztonságosabb is lesz a rögzítés. Ezek nem drága eszközök, jó, ha mindig van belőle a csomagtartóban.

Kicsit hosszabb, maradhat?

Visszatérő kérdés az is, hogy túllóghat-e a rakomány az autón, és ha igen, milyen irányban, mennyire? Ebben a kérdésben sem maradunk iránymutatás nélkül: “Személygépkocsi tetőcsomagtartóján rakomány abban az esetben is szállítható, ha a járművön előre és hátra legfeljebb 40–40 cm-re túlnyúlik.”

Valószínűleg keveseket érint, de vannak kivételek: a mezőgazdasági szálasterményt szállító állati erővel vont járművön – magyarul szénásszekéren – a rakomány túllóghat a rakfelületen, de a jármű legnagyobb szélessége nem haladhatja meg a 2,5 métert.

Ha a rakomány méretei indokolják, nyitott rakfelületű járművön a rakomány úgy is elhelyezhető, hogy a rakfelületen túl előre (legfeljebb a jármű elejéig), illetőleg a járművön túl hátra (legfeljebb két méterre, de a rakfelület hosszának felénél nem nagyobb távolságra) vagy oldalra (úgy, hogy a rakomány és a jármű együttes szélessége a 2,5 métert ne haladja meg) kinyúljék.

Ezen felül a járművön túlnyúló rakományt – még álló járművön is – legalább 40×40 cm méretű piros vagy piros-fehér csíkos zászlóval, vagy táblával, éjszaka és korlátozott látási viszonyok között ezen felül a hátra kinyúló rakományt piros fényű lámpával és piros fényvisszaverővel, az oldalra kinyúló rakományt előre fehér fényű lámpával és fehér fényvisszaverővel, hátra piros fényű lámpával és piros fényvisszaverővel meg kell jelölni.

A pótkocsit vontató jármű rakománya hátra nem nyúlhat túl a rakfelületen. Felfelé is van korlátozás, mindennel együtt legfeljebb 4 méter magasba nyújtózhat a megpakolt autó.

Utánfutó

Amikor nincs elég hely az autóban, vagy csak nem szívesen koszolnád össze a belsejét, és a tetőre is bajos lenne feltenni a rakományt – betonkeverőt, vagy egy nagy halom falazóelemet – akkor teljesen ésszerű ötlet utánfutóra pakolni. Feltéve, ha van vonóhorog az autón. Szerencsére az évi 2-3 alkalomhoz nem feltétlen szükséges saját utánfutót tartani, azt jobban megéri bérelni.

Sőt, van ahol bérelni sem kell, az OBI barkácsáruházban például három órára ingyen és kaució fizetése nélkül is elvihetsz egy utánfutót. Van ilyen lehetőség a Praktikernél is, ott 4 órára viheted el ingyen az utánfutót, de itt már 20 ezer forint kauciót kell letenned. De a piaci árak sem vészesek, egy átlagos utánfutó úgy 3-4000 forinttól már elvihető egy napra.

Ami viszont fontos, hogy az utánfutón mindig a szállított tömeg nagy része legyen elöl, hogy ne kezdjen el veszélyesen kilengeni a vontatmány. Az alábbi videón szépen látszik, mennyivel egyszerűbb és biztonságosabb az élet okosan megpakolt utánfutóval.

A másik fontos dolog, amit az autópályán 140-nel előző, utánfutót cibáló autók láttán feltételezhetően kevesen tudnak, hogy ha utánfutót húznak, mások a sebességhatárok is. De nem csak mi érezzük így, a rendőrség is elemezte a VÉDA kamerák adatait és ők is arra jutottak, hogy az utánfutót húzó autósok az átlagosnál gyakrabban futnak bele gyorshajtásba, ami valószínűleg abból fakad, hogy dunsztjuk sincs róla, hogy autópályán legfeljebb 80, országúton 70, lakott területen pedig 50 km/óra a megengedett legnagyobb sebesség a 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó járműszerelvények számára.

Szóval csak óvatosan a bérelt utánfutóval, nehogy többe kerüljön vele a kaland, mint egy házhozszállítás.