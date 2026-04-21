Furcsán bővíti hálózatról tölthető hibrid szabadidőjárműveinek kínálatát a BYD. Ahelyett, hogy az alsó-középkategóriás Atto 2 DM-i és a középkategóriás Seal U közé félútra pozicionált volna egy típust, az utóbbinál mindössze néhány centivel rövidebb (4775 helyett 4738 mm) BYD Sealion 5 konnektoros hibrid variánsát hozta be Európába és Magyarországra.

Van persze magyarázat: a Sealion 5 tágas, robusztus autó, míg a Seal U drágább, elegánsabb, és a felszereltsége is más. Akárhogy is, a BYD Sealion 5 DM-i megérkezett, a sarokszámok pedig jól csengenek.

A másfél literes benzinmotor és a villanymotor kombinációja 212 lóerős rendszerteljesítményt ad. Ez mindig fix, viszont akkumulátorból kétféle létezik. A kisebb 12,96 kWh kapacitással 62 kilométeres elektromos hatótávolságot biztosít, míg a nagyobb ugyanúgy 18,3 kWh-t tud, mint a Seal U DM-i akkuja, és valamivel nagyobb (80 helyett 86 kilométeres) elektromos hatótávolságot biztosít.

A Seal U nagy kapacitású, 26,6 kWh-ás akkuja nem érhető el a Sealion 5-höz. Tölteni mindkét akkut lassan, 3,3 kW-tal lehet, egyenáramú gyorstöltés lehetőségéről nem tesz említést sem a sajtóközlemény, sem az árlista. Van viszont kétirányú töltés (V2L), azaz elektromos rollert tölthetünk, porszívót működtethetünk az akkuról.

A kapacitástól függően a kombinált hatótávolság optimális esetben 992, illetve 1016 kilométer, az átlagos CO2-kibocsátás 62, illetve 48 g/km. A kombinált átlagfogyasztás mindkét esetben 5,5 liter/100km.

A csomagtartó 463 literes., a garancia 6 éves vagy 150 ezer kilométeres.

A kisebb akkuval 13 190 000, a nagyobbikkal 14 290 00 Ft a modell listaára, de a bevezetést 1,5 illetve 1,3 milliós árengedménnyel támogatja meg az importőr. Ezzel épp csak drágább, mint a szintén PHEV Geely Starray EM-i, és jelentősen olcsóbb, mint a hasonló méretű, hatótávolság-növelős elektromos Leapmotor B10 (15 990 000 Ft listaár.)