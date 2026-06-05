Idén márciusban megszűnt a mobilparkolásokat terhelő kényelmi díj, minden platformon extra költségek nélkül lehetett parkolást indítani. A múlt idő indokolt, mert a Telex cikke szerint a Telekom talált a szabályozásban egy kiskaput, és lényegében visszavezette a 99 forintos díjat. Ez annál is inkább érinti az autósokat, mert július elsejével megszűnnek a budapesti parkolóautomaták.

Június elsejével a hazai mobilpiacon piacvezetőnek számító Telekom új néven, de lényegében a kényelmi díj összegének beszedését vezette vissza Parkolás – Extra szolgáltatásra keresztelve. A napokban sms-ben tájékoztatta ügyfeleit a szolgáltató a fejleményekről:

„Kedves Ügyfelünk! Értesítünk, hogy 2026. június 1-jétől a Mobilparkolás az új Parkolás – Extra Szolgáltatásokkal vehető igénybe, melynek része a Parkolási asszisztencia biztosítás. A szolgáltatás kedvezményes díja 99 Ft/parkolás, mely a parkolás díján felül fizetendő.”

A Parkolás Extra egyébként tartalmaz még egy jó adag szolgáltatást, többek között 0–24-es telefonos asszisztenciát, és 20 kilométeren belüli autómentést, így annyiban biztosan különbözik a kényelmi díjtól, hogy nem egy sima tranzakciós sarcról van szó.

A Telex megkérdezte a Telekomot, hogy mennyire opcionális ez a lehetőség, lehet-e úgy parkolást indítani, hogy nem szeretnénk kérni az extra szolgáltatást. Röviden: nem, mostantól csak a 99 forintos extra díj fizetésével lehet parkolni, és egyelőre nem tiltja a gyakorlatot a jogszabályi környezet sem.

„A Telekom a jogszabályi előírásoknak megfelelően, 2026. 03. 16-án megszüntette a Mobilparkolás kényelmi díjának alkalmazását. A jelenleg hatályban lévő jogszabály azonban lehetőséget biztosít arra, hogy a viszonteladók olyan szolgáltatási modellt alakítsanak ki, amelyben többletszolgáltatást is kínálnak, melyért díjat számíthatnak fel” – írta a Telekom.

„A Telekomnál csak a Parkolás Extra Szolgáltatások igénybevételével lehetséges mobillal parkolni, de vannak olyan viszonteladók, akinél elérhető a parkolás alapszolgáltatásként, ezen szolgáltatók listája a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. oldalán érhető el. A Magyar Telekom mindig a hatályos jogszabályi előírásokat maximálisan betartva végzi üzleti tevékenységét.”

Ez az extra költség egyelőre a Telekom ügyfeleit érinti, a szolgáltatónak körülbelül 4,3 millió előfizetője van, ők azok, akik a szolgáltatón keresztül, a Mobilparkolás appon vagy sms-ben tudnak mobilparkolást indítani. Ha akarják, ők is elkerülhetik a Telekom extra díját, erre több lehetőségük adódik.

A mobilparkolás a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. rendszerén keresztül zajlik, rajtuk keresztül elérhetők olyan népszerű applikációk, amiken keresztül szintén lehet mobilparkolást intézni. Ilyen a Parkl, az EasyPark, de az OTP Simple-ön keresztül is elérhető ez a funkció, ezek eddig nem vezettek be kötelezően fizetendő extra szolgáltatási díjat a parkolás alaptarifáján túl.

A Telex megkereste a Gazdasági Versenyhivatalt és a Közlekedési és Beruházási Minisztériumot is. A versenyhivatal rövid válaszában azt jelezte, több fogyasztói panaszt kaptak a napokban, ezeket vizsgálják és értékelik. A minisztérium egyelőre nem válaszolt.

Tavaly szeptembertől az e-matricákért sem kell kényelmi díjat fizetni: