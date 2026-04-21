Az első negyedévben megkötött teljes körű casco szerződések átlagdíja 197 900 forint volt a személyautók körében, ami 9 százalékkal marad el az előző év hasonló időszakában tapasztalt 217 400 forintos szinttől. Ennél is jelentősebb, 16,5 százalékos csökkenés tapasztalható a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások (kgfb) átlagdíjában, melynek aktuális összege 58 400 forint az Insura.hu biztosításközvetítő adatai szerint.

A legnagyobb mértékben, 11,5 százalékkal az új autók cascodíja csökkent, ennek átlagos mértéke 236 400 forint volt az elmúlt negyedévben. Eközben azok az ügyfelek, akik használt autójuk biztosítási évfordulóján váltottak szerződést, átlagosan 174 900 forintot (-2,6%) fizettek. A használt autó vásárlásakor kötött casco biztosítások átlagdíja külföldről behozott autó esetében 193 500 forint (-5,6%), míg hazai adásvétel esetén 213 400 (-9,1%) forint volt.

Az MNB legfrissebb, 2025 utolsó negyedévére vonatkozó adatai szerint 2020 óta változatlanul egymillió élő casco szerződést kezelnek a hazai biztosítók, ami azt jelenti, hogy ötből négy jármű továbbra sem rendelkezik ilyen biztosítási fedezettel.

A kgfb esetében még a casco biztosításokénál is nagyobb mértékben csökkentek az átlagdíjak az idei első negyedévben: jelenleg személyautók esetében egy szerződés éves díja 58 400 forint, ami 16,5 százalékkal alacsonyabb a tavaly ilyenkor mért 69 900 forintos értéknél. Az online csatornán létrejövő kötések átlagdíja ezen belül 53 000 forint.

Településtípusok tekintetében igen jelentős a különbség az átlagdíjakban: míg a fővárosban ma átlagosan évi 87 500 forintért kötnek kötelezőt, a megyeszékhelyeken 55 000, a kisebb vidéki településeken pedig 53 100 forintért lehet felelősségbiztosítást szerezni az autókra.