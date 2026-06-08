“2026. év első negyedévében 1433 esetben használt drónt a rendőrség közlekedésrendészeti ellenőrzések céljából” – válaszolta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) a Vezess megkeresésére. Átlagosan 18-19 percet töltöttek a levegőben a hivatalos rendőrségi megfogalmazás szerint pilóta nélküli légi járműnek nevezett drónok, ugyanis a közel másfélezer alkalom 439 üzemórát jelentett.

A drónhasználatok negyedéves száma és a használati idejük is jelentősen megnövekedett 2025-höz képest, az ORFK-tól általunk most és korábban kikért adatokból tisztán látszik a folyamatos és egyértelmű növekedés.

Drónhasználatok száma

(Forrás: ORFK) Üzemóra

(Forrás: ORFK) 2026 első negyedév 1433 439 2025 3840 1176 2024 3636 1116

12 fotó

Mennyi és milyen drónja van a rendőrségnek, és mennyiért vették ezeket?

Több érdekes információ kiolvasható az általunk kikért drónbeszerzési adatok darabszámaiból és a költségeiből. Először is, hogy két esztendővel ezelőtt ugrott meg a vásárlások száma, amely majdnem szinten maradt tavaly is, idén viszont egyelőre nem vásárolt a korábbi mértékben drónokat a rendőrség.

Beszerzés éve Mennyiség (darab) Bruttó költség (forint) 2022. 3 3 028 055 2023. 5 9 260 174 2024. 46 75 229 139 2025. 38 44 537 721 2026. 5 11 414 627 Összesen 97 143 469 716

A fenti táblázatban már ránézésre látszik, hogy ha elosztjuk az adott évi beszerzési költségeket a darabszámokkal, rendkívül eltérő összegek jönnek ki. Ezek az alábbi táblázatban láthatók.

Átlagár/drón 2022. 1 009 351 2023. 1 852 034 2024. 1 635 416 2025. 1 172 045 2026. 2 282 925

Megkérdeztük a rendőrségtől, hogy mennyiféle drónt használnak, mi a neve, típusa, jellemző üzemideje annak a drónnak, amit a leggyakrabban használnak közlekedésrendészeti ellenőrzésre, és mivel vannak felszerelve ezek a drónok? Erről a modellről még képeket is kértünk.

„A rendőrség a közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, határrendészeti, bűnügyi, képzési, kutatási, valamint mentési feladatainak a végrehajtása során a DJI gyártó különböző termékcsaládjait (Matrice, Mavic, Mini) használja, amelyek nappali és esetenként hőkamerákkal is felszereltek” – írta válaszában az ORFK.

Nem 97 drónja van a rendőrségnek, hanem valójában ennél több

A fenti táblázat csak az elmúlt bő négy esztendő vásárlásait tartalmazza, és valóban ezekben az években kezdte el jelentős mértékben használni a drónokat az ORFK, ugyanakkor a 97-től eltérő számot mondtak arra a kérdésünkre, hogy összesen mennyi pilóta nélküli légijárművet használnak országszerte.

„A rendőrség jelenleg 129 darab drónnal rendelkezik, amelyeket a különböző szakterületek – a kihasználtsági fok maximalizálása érdekében – közösen használnak.” Kérdésünkre, hogy ebből mennyivel ellenőrzik a közlekedés résztvevőit, azt felelték, hogy „az eszközök nem kategorizálhatók használati terület szerint”.

Minket mégis a közlekedésrendészeti ellenőrzések érdekelnek. A rendőség szerint bizonyos helyszíneken és helyzetekben jelentősen megkönnyíti számukra a jogsértés dokumentálását a drón használata.

Kérdésünkre elárulták, hogy ilyen jogsértéseknek tekintik az autópálya leálló sávjának jogosulatlan igénybevételét, a járműforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülék tilos jelzésén történő áthaladást, a biztonsági öv használatának elmulasztását, a nehéz tehergépjárművek előzését gyorsforgalmi úton és az elsőbbségadási- és kanyarodási szabályok megszegését.

Külön hangsúlyozták, hogy a közlekedésrendészeti ellenőrzések mellett használnak drónokat a balesetek helyszíni szemléjénél is, „a baleseti helyszín rögzítésére”.