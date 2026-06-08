“2026. év első negyedévében 1433 esetben használt drónt a rendőrség közlekedésrendészeti ellenőrzések céljából” – válaszolta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) a Vezess megkeresésére. Átlagosan 18-19 percet töltöttek a levegőben a hivatalos rendőrségi megfogalmazás szerint pilóta nélküli légi járműnek nevezett drónok, ugyanis a közel másfélezer alkalom 439 üzemórát jelentett.
A drónhasználatok negyedéves száma és a használati idejük is jelentősen megnövekedett 2025-höz képest, az ORFK-tól általunk most és korábban kikért adatokból tisztán látszik a folyamatos és egyértelmű növekedés.
|Drónhasználatok száma
(Forrás: ORFK)
|Üzemóra
(Forrás: ORFK)
|2026 első negyedév
|1433
|439
|2025
|3840
|1176
|2024
|3636
|1116
Mennyi és milyen drónja van a rendőrségnek, és mennyiért vették ezeket?
Több érdekes információ kiolvasható az általunk kikért drónbeszerzési adatok darabszámaiból és a költségeiből. Először is, hogy két esztendővel ezelőtt ugrott meg a vásárlások száma, amely majdnem szinten maradt tavaly is, idén viszont egyelőre nem vásárolt a korábbi mértékben drónokat a rendőrség.
|Beszerzés éve
|Mennyiség (darab)
|Bruttó költség (forint)
|2022.
|3
|3 028 055
|2023.
|5
|9 260 174
|2024.
|46
|75 229 139
|2025.
|38
|44 537 721
|2026.
|5
|11 414 627
|Összesen
|97
|143 469 716
A fenti táblázatban már ránézésre látszik, hogy ha elosztjuk az adott évi beszerzési költségeket a darabszámokkal, rendkívül eltérő összegek jönnek ki. Ezek az alábbi táblázatban láthatók.
|Átlagár/drón
|2022.
|1 009 351
|2023.
|1 852 034
|2024.
|1 635 416
|2025.
|1 172 045
|2026.
|2 282 925
Megkérdeztük a rendőrségtől, hogy mennyiféle drónt használnak, mi a neve, típusa, jellemző üzemideje annak a drónnak, amit a leggyakrabban használnak közlekedésrendészeti ellenőrzésre, és mivel vannak felszerelve ezek a drónok? Erről a modellről még képeket is kértünk.
„A rendőrség a közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, határrendészeti, bűnügyi, képzési, kutatási, valamint mentési feladatainak a végrehajtása során a DJI gyártó különböző termékcsaládjait (Matrice, Mavic, Mini) használja, amelyek nappali és esetenként hőkamerákkal is felszereltek” – írta válaszában az ORFK.
Nem 97 drónja van a rendőrségnek, hanem valójában ennél több
A fenti táblázat csak az elmúlt bő négy esztendő vásárlásait tartalmazza, és valóban ezekben az években kezdte el jelentős mértékben használni a drónokat az ORFK, ugyanakkor a 97-től eltérő számot mondtak arra a kérdésünkre, hogy összesen mennyi pilóta nélküli légijárművet használnak országszerte.
„A rendőrség jelenleg 129 darab drónnal rendelkezik, amelyeket a különböző szakterületek – a kihasználtsági fok maximalizálása érdekében – közösen használnak.” Kérdésünkre, hogy ebből mennyivel ellenőrzik a közlekedés résztvevőit, azt felelték, hogy „az eszközök nem kategorizálhatók használati terület szerint”.
Minket mégis a közlekedésrendészeti ellenőrzések érdekelnek. A rendőség szerint bizonyos helyszíneken és helyzetekben jelentősen megkönnyíti számukra a jogsértés dokumentálását a drón használata.
Kérdésünkre elárulták, hogy ilyen jogsértéseknek tekintik az autópálya leálló sávjának jogosulatlan igénybevételét, a járműforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülék tilos jelzésén történő áthaladást, a biztonsági öv használatának elmulasztását, a nehéz tehergépjárművek előzését gyorsforgalmi úton és az elsőbbségadási- és kanyarodási szabályok megszegését.
Külön hangsúlyozták, hogy a közlekedésrendészeti ellenőrzések mellett használnak drónokat a balesetek helyszíni szemléjénél is, „a baleseti helyszín rögzítésére”.
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