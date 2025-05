„2022-ben 4, 2023-ban 19, 2024-ben pedig már 31 darab drónt vásárolt a rendőrség” – tudta meg a Vezess az Országos Rendőr-főkapitányságtól (ORFK). Az idei beszerzésekkel is megnövelve összesen immár 101 darab „pilóta nélküli légijárművet” számos különböző területen használják a közrendvédelemtől a bűnügyi területen át a határrendészetig, de már két éve az írta a rendőrség honlapja, hogy „a legtöbbször (…) közlekedésrendészeti szabályszegőkkel szembeni intézkedés során.”

Az ORFK szerint a drónnal támogatott ellenőrzés nem váltja ki a hagyományos, személyes rendőri ellenőrzést, azt inkább csak kiegészíti, ezáltal hatékonyabbá teheti. „Használatuk mellett szól, hogy alacsony zajszintjük és kis méretük miatt szinte teljesen rejtve maradhatnak a földön tartózkodók előtt.”

Ráadásul olcsóbb is a működtetésük a rendőrség személyzettel működő légi járműveihez képest, plusz „alkalmasak arra, hogy rövid időn belül nagy területet feltérképezzenek”.

Több ezer alkalommal figyelik az autósokat

„2024-ben 3636 esetben használt drónt a rendőrség közlekedésrendészeti ellenőrzések céljából, és 1116 órát repültek a drónok ezeknek a feladatoknak a végrehajtása során. A tavalyi évben a repülési idő 2617 óra volt” – közölte kérdésünkre a rendőrség.

A drónok számának emelkedéséből is természetes módon következik az ellenőrzések gyakoriságának a növekedése. 2023 első feléből van adatunk a tavalyival való összehasonlításra: akkor „mintegy 1100 alkalommal” intézkedtek „közlekedésrendészeti szabályszegőkkel szemben”. Akkor 1136 órát repültek a rendőrdrónok.

Pontosan hol és miért figyelik a közlekedő autókat? „A közlekedésrendészet területén segítségükkel elsősorban a közlekedési jogsértéseket dokumentáljuk olyan helyeken, ahol más technikai eszköz egyáltalán nem, vagy csak nehézségek árán alkalmazható.”

Ennek ellenére a rendőrség szerint „nincs olyan közlekedési jogsértés nincs, amelyet kizárólag drónnal lehet dokumentálni”, azonban bizonyos helyszíneken és helyzetekben jelentősen megkönnyíti a jogsértés felderítését és rögzítését a drón használata. Ilyen jogsértések tartja az ORFK például az autópályák leálló sávjainak a jogosulatlan használatát, a közlekedési lámpa tilos jelzése ellenére való áthaladást, a nehéz tehergépjárművek előzéseit a gyorsforgalmi utakon, de a biztonsági öv használatának elmulasztását is. Ezen felül az elsőbbségadási- és kanyarodási szabályok megszegését – ezekről szinte mind láthatóak példák az előző videóban. Az autók sebességét ugyanakkor nem tudják mérni – erről a Blikknek nyilatkoztak.

Megkérdeztük a rendőrségtől, hogy mennyiféle drónt használnak, és ezek közül mi a típusa, jellemző üzemideje a közlekedésrendészeti ellenőrzésre leggyakrabban használt modellnek. „A rendőrség a közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, határrendészeti, bűnügyi, képzési, kutatási, valamint mentési feladatainak a végrehajtása során a DJI termékcsalád különböző típusait alkalmazza, amelyek nappali és esetenként hőkamerákkal is felszereltek.”

Ha kíváncsi vagy, milyen – olykor vicces felvételeket – készítenek a rendőrségi drónok rólad, amikor vezetsz, nézd meg itt.

Rengeteg a szabálytalanság és a baleset

Annyi pénzt még soha nem szabtak ki a rendőrök a gyorshajtókra, mint a múlt évben. „2024-ben az összes objektív felelősség alapján (beleértve a gyorshajtásokat is), valamint a Kkt. 20. §-ába tartozó sebességtúllépések miatt összesen 56 348 833 300 forint bírságot szabott ki a rendőrség” – írtuk meg pár hete. Ez a hatalmas, 56,3 milliárd forintnyi bírság sokkal magasabb az egy évvel korábbi – akkor szintén rekordot jelentő – 30 milliárd forint körüli összegnél.

A járművezetőknek postán kiküldött és helyben kiszabott bírságok száma is minden korábbinál magasabb volt tavaly. Kérdésünkre az ORFK pár hete közölte, hogy „2024-ben az objektív felelősség alapján kiszabott bírságok száma összesen 961 256 darab, ebből a gyorshajtás miatti ügyek száma 807 018 darab, míg a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 20. §-ába tartozó sebességtúllépés miatti ügyek száma 51 558 darab volt.” Ez így együtt 858 576 gyorshajtásos bírság 365 nap alatt.

A gyorshajtásos bírságok számát számos dolog befolyásolhatja onnantól kezdve, hogy bár folyamatosan csökken Magyarország lakosságszáma, ezzel párhuzamosan jelentősen megemelkedett a személyautók száma. A KSH legfrissebb adatai alapján 4,26 milliónak van érvényes forgalmi engedélye.

Közben a rendőrség is növeli a sebességmérők számát, az önkormányzatok pedig országszerte egyre több Trafiboxot szereznek be és adnak át használatra az autósokat immár ezek használatával is egyre többször ellenőrző rendőrségnek.

Még egy fontos megjegyzés: miközben látványos rekordot döntött tavaly a gyorshajtásos bírságok száma, a rendőrség állítása szerint ma már nem is ez a legfőbb baleseti ok nálunk.