Furcsa szerkezetek kezdtek feltűnni az utak mellett országszerte Borsodtól Csongrádon és Pest megyén át Somogyig és Zaláig. Kis betonalapzatból méteres fémcső áll ki, rajta olyan 80x40x40 centis fehér fémdoboz, felül rejtélyes kis ablak. Mintha a forgalmat figyelné.

Nyergesújfalun három zebra közelében áll a 10-es főúton egy darab, Nagykanizsán a helyiek által csak “Kanizsa Ring”-nek nevezett Teleki út szélén jelent meg, ahol éjszakánként gyorsulási versenyeknek voltak korábban bosszús szemtanúi a helyiek. Egyik olvasónk pedig Debrecenben állt meg sötétben a Budai Nagy Antal utcában, és közelről szemügyre vette a korábban nem látott készüléket.

Kíváncsian elküldte a fotókat egy fontos kérdéssel: vajon mi ez?

612 ezer forint a doboz, évente 76 ezer a működési költség

“A képen látható eszköz nem sebességmérő készülék, hanem a sebességmérésre használt berendezések ideiglenes elhelyezésére kialakított tárolódoboz” – válaszolta az ORFK a Vezess megkeresésére. Neve is van a fehér készülékháznak: Trafibox.

A keresztségből következik – és a fenti képen is elég nyilvánvaló -, a dobozt és a benne lévő készülék együttesét valójában a gyorshajtás csökkentésére, a száguldozók megbüntetésére, vagyis sebességmérésre használja a rendőrség. Szerintük elhelyezésének a helyén pozitív hatással van a közlekedésbiztonságra.

A készülékházakat mindenhol a helyi önkormányzat pénzéből állítják fel, a kanizsaujsag.hu szerint náluk “a telepítés mintegy 612 ezer forintba, az éves működtetés pedig 76 ezer forintba került”. A nyergesújfaluit augusztus 23-án adták át, a debrecenit szeptember 17-én, a nagykanizsait tíz nappal később.

Mitől trükkös és hogyan működik?

2016 áprilisa óta üzemeltet a rendőrség 365 darab fix sebességmérőt országszerte, amelyek 160 mobil készülékkel kiegészülve alkotják az autósok által jól ismert VÉDA-rendszert. Ebből a 160 darab ARH CAM-S1 típusú traffipaxból raknak be egyre többet a rendőrök a Trafiboxokba az ő megfogalmazásukat használva “ideiglenesen”.

“A sebességmérő eszközök elhelyezésének gyakorisága a területileg illetékes rendőri szerv döntésétől függ” – válaszolta az ORFK arra a kérdésünkre, hogy mit jelent pontosan az ideiglenes elhelyezés. Eszerint nem arról van szó, hogy az utak fölé bő hat éve magasodó hatalmas fémállványoktól olcsóbb, kisebb, de szintén fix sebességmérők épülnek újabban, ugyanis a Trafiboxok sokoldalúbbak, ráadásul jóval kevesebb pénzből minden bizonnyal hatékonyabbak lehetnek a 2016 óta működő 365 készüléknél. Két ok miatt is trükkösek, ezért eredményesebbnek ígérkeznek.

Egyrészt az utak mellett álló Trafiboxokat látják ugyan az arra haladó autósok, azt viszont nem tudják – mert a közeledő járműből nem látszik pontosan -, hogy abban a konkrét dobozban éppen akkor van-e egyáltalán működő sebességmérő. Simán lehet, hogy teljesen üres doboz mellett lassítanak, amivel máris elérték céljukat az egyenruhások: lassul a járműforgalom, biztonságosabbá válik az adott útszakasz. A vidéki városokban 3-4 ilyen dobozt is képes lehet eredményesen kiszolgálni egyetlen mobil traffipax.

Pápán például már három Trafibox áll, Debrecenben, Szegeden, Zalaegerszegen és Kaposváron pedig kettő-kettő. Utóbbi városban ráadásul ugyanazon az úton, csak egymástól másfél kilométerre.

A másik ok, ami miatt hatékonyabb lehet az utak fölé szerelt fix készülékeknél, hogy a Trafiboxok forgathatók, vagyis ezekkel ellentétben a kétirányú forgalmat is képesek ellenőrizni. A helyi rendőrök döntésén múlik csupán, hogy mikor, melyik irányba haladó autók, motorok, kamionok stb. sebességét mérik velük. Akár naponta többször is fordíthatnak rajtuk 180 fokot, így az adott utat rendszeresen használó járművezetők sem léphetik át nyugodtan a sebességhatárt, mert mondjuk reggel azt látták, egy adott irányt figyelt akkor a traffipax. Két óra múlva ugyanúgy bemérheti ugyanazt a gyorshajtót a másik irányból érkezve.

Eddig persze azt hittük, ezeknek a mobil készülékeknek a működtetéséhez közvetlen rendőri jelenlét szükséges, hiszen közlekedőként így láttuk az elmúlt bő hat évben. Háromlábú állványon álltak vagy rendőrautók anyósülésére rögzítették őket, miközben minden egyes alkalommal mögötte álltak vagy ültek az egyenruhások.

A Vezess kérdésére az ORFK elárulta, hogy “az ARH CAM-S1 típusú készülékek rendelkeznek automata mérési üzemmóddal, amelynek használata esetén nem szükséges a folyamatos kezelői felügyelet”. Vagyis csak a készülék Trafiboxba helyezéséhez és üzembe állításához kell rendőr, utána magától méri a sebességet, készíti a fotókat és rögzíti a gyorshajtásokat.

A rendőrség szerint a doboz bizonyos szintű fizikai védelmet nyújt a sebességmérő készüléknek, “külső és belső speciális kialakítása biztosítja a benne elhelyezett berendezés szakszerű működésének feltételeit”.

Itt vannak a címek

Eddig országszerte 23 darab Trafibox telepítése fejeződött be Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Komárom-Esztergom, Pest, Somogy, Veszprém és Zala megyékben.

A Vezess megszerezte mind a 23 címet.

Település Utca, házszám Cegléd Kossuth Ferenc utca 7.-9. Debrecen Szabó Kálmán utca 20. Debrecen Budai Nagy Antal utca 140. Dunakeszi 2-es főút 19+170 k.sz. Farkasgyepű Petőfi Sándor utca 23. Fertőhomok Akác utca 72. Győr Bárka u. – Víztükör u. kereszteződés Hárskút Szemerei utca 29. Hegykő Kossuth Lajos utca 99. Kapolcs Kossuth utca 21. Kaposfüred Kaposfüredi út 52. Kaposfüred Kaposfüredi út 219. Miskolc Kiss Ernő út Nyergesújfalu Kossuth Lajos út Pápa Somlai utca 33. Pápa Gyirmóti utca 38. Pápa Gróf utca 8. Siófok Bajcsy-Zsilinszky út 172. Szeged Gábor Áron utca 65. Szeged Mátyás tér – Földmíves u. kereszteződés Szombathely 84 sz. főút 8451 sz. főút kereszteződés Zalaegerszeg Belső elkerülő út Zalaegerszeg Alsóerdei Szabadidős és Ifjúsági Központ

Kérdésünkre az ORFK elárulta, hogy a telepítési helyeket mindenhol a helyi rendőrkapitányságok és az adott városok közútkezelői együttesen jelölték ki, nyilván a leginkább balesetveszélyes helyekre állították fel a dobozokat.

Újabb 70 darabot telepítenek országszerte. Lesz Budapesten is

Valószínűleg kedvezőek az első hetek tapasztalatai, ugyanis a rendőrség elárulta szerkesztőségünknek, hogy “további Trafiboxok beszerzése és telepítése is folyamatban van. Jelenleg közel 70 helyszín szerepel a tervezettek között, melyekkel valamennyi megye és a főváros is érintett. Tekintettel az önkormányzati igényekre és az eszköz közlekedésbiztonsági helyzetre gyakorolt pozitív hatására, a rendőrség elsősorban a Trafiboxok közútkezelők általi jövőbeni beszerzését támogatja.”

Márpedig igény van rá. Idén szeptember végéig 11 054 személysérüléses közlekedési baleset volt az útjainkon, ez a háromnegyed éves adat rosszabb a tavalyi (10 648) és a tavalyelőtti (10 475) számnál is.

Egy nagykanizsai önkormányzati képviselő a saját Trafiboxuk átadása után már arról beszélt több helybéli veszélyes utat felsorolva, hogy elkelne még néhány ilyen doboz a városában. Pedig először még úgy tűnt, egyetlen Trafiboxra sincs pénze náluk az önkormányzatnak.