Bár nominálisan a benzin és a dízel ára jelentősen emelkedett az elmúlt másfél évtizedben, a keresetek növekedése ezt részben ellensúlyozta – áll a GKI Gazdaságkutató Zrt. elemzésében.

A GKI számításai szerint 2010-ben egy átlagos nettó havi bér körülbelül 400 liter üzemanyag megvásárlására volt elegendő. Ez az érték 2025 végére több mint a duplájára nőtt, mintegy 815 literre, ami azt jelzi, hogy a bérek gyorsabban emelkedtek, mint az üzemanyagárak. Így hosszabb távon javult az üzemanyagok megfizethetősége Magyarországon.

Az elemzés kitér arra, hogy rövid távon a kormányzati beavatkozások – például az árkorlátozások – tovább javíthatják a megfizethetőséget. Egy ilyen intézkedés hatására egy átlagkeresetből akár közel 900 liter benzin is vásárolhatóvá vált. Ugyanakkor ez mesterséges helyzetet teremt, amely nem feltétlenül fenntartható piaci viszonyok mellett.

A tanulmány hangsúlyozza, hogy a piaci árak visszatérése esetén a megfizethetőség romolhat. Számítások szerint hatósági beavatkozás nélkül egy átlagbérből kevesebb üzemanyag lenne vásárolható (700 liter körüli mennyiség), ami jól mutatja az állami intézkedések torzító hatását.

Összességében a GKI arra jut, hogy hosszabb távon javult az üzemanyagok megfizethetősége Magyarországon, ez nagyrészt a bérek növekedésének köszönhető. Rövid távon viszont az árak és a szabályozás változásai jelentős ingadozásokat okozhatnak, így a megfizethetőség alakulása továbbra is érzékeny marad a gazdasági és politikai döntésekre.

