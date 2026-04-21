Bár nominálisan a benzin és a dízel ára jelentősen emelkedett az elmúlt másfél évtizedben, a keresetek növekedése ezt részben ellensúlyozta – áll a GKI Gazdaságkutató Zrt. elemzésében.

A GKI számításai szerint 2010-ben egy átlagos nettó havi bér körülbelül 400 liter üzemanyag megvásárlására volt elegendő. Ez az érték 2025 végére több mint a duplájára nőtt, mintegy 815 literre, ami azt jelzi, hogy a bérek gyorsabban emelkedtek, mint az üzemanyagárak. Így hosszabb távon javult az üzemanyagok megfizethetősége Magyarországon.

Az elemzés kitér arra, hogy rövid távon a kormányzati beavatkozások – például az árkorlátozások – tovább javíthatják a megfizethetőséget. Egy ilyen intézkedés hatására egy átlagkeresetből akár közel 900 liter benzin is vásárolhatóvá vált. Ugyanakkor ez mesterséges helyzetet teremt, amely nem feltétlenül fenntartható piaci viszonyok mellett.

Sokkal több benzint tudnak venni a magyarok, mint 15 éve 1

Forrás: GKI

A tanulmány hangsúlyozza, hogy a piaci árak visszatérése esetén a megfizethetőség romolhat. Számítások szerint hatósági beavatkozás nélkül egy átlagbérből kevesebb üzemanyag lenne vásárolható (700 liter körüli mennyiség), ami jól mutatja az állami intézkedések torzító hatását.

Összességében a GKI arra jut, hogy hosszabb távon javult az üzemanyagok megfizethetősége Magyarországon, ez nagyrészt a bérek növekedésének köszönhető. Rövid távon viszont az árak és a szabályozás változásai jelentős ingadozásokat okozhatnak, így a megfizethetőség alakulása továbbra is érzékeny marad a gazdasági és politikai döntésekre.

A védett árak egyes benzinkutak létét is veszélyeztetik:

Sokkal több benzint tudnak venni a magyarok, mint 15 éve 2
