Magyar közlekedőként nem lepődünk meg az utcán hagyott, láthatóan forgalomképtelen autók látványán. Akad belőlük bőven, és sok esetben a tulajdonosok sem motiváltak, hogy változtassanak a helyzetben. Németországban viszont van egy ösztönző, ami kerek, piros, és drága.

Németországban tilos a forgalomképtelen vagy forgalomból kivont (rendszám nélküli) autókat közterületen tárolni. Ha valaki mégis így tesz, a rendőrség rendszerint egy kerek, piros matricát – az úgynevezett “Piros Pontot” (Roter Punkt) – ragaszt a járműre. – írja a chip.de

A “Piros Ponton” olvasható apróbetűs szöveg felszólítja a jármű tulajdonosát, hogy egy megadott határidőn belül távolítsa el az autót. Az autótulajdonosoknak ezt rendkívül komolyan kell venniük, különben a rendőrség elszállíttatja, elárverezteti, vagy akár be is zúzatja a járművet. Ennek költségeit a jármű tulajdonosa viseli – ami hamar csillagászati összegekre rúghat.

Ha valaki figyelmen kívül hagyja a “Piros Pontot”, általában a rendőrség intézkedik a jármű eltávolításáról. Ezt követően a jármű tulajdonosát írásban értesítik. Nürnberg városa szerint az illető ezután egy megszabott határidőn belül kiválthatja az autóját. Ehhez azonban többféle díjat is meg kell fizetnie, éspedig:

ügyintézési díjat,

a jármű közterületen történő jogosulatlan tárolásáért járó bírságot,

valamint a jármű elszállításának és tárolásának költségeit.

Ha a tulajdonos nem veszi át a járművet, és hagyja lejárni a határidőt, akkor az autót elárverezik vagy bezúzzák. Ennek költségeit kell fizetni: egy 2021-es berlini parlamenti közlás szerint az illegálisan lerakott járműveknél a gyakorlati bírságtartomány akkor 2 000–9 000 euró volt, tehát akár 3,2 millió forintot is kiszabhatnak egy eldobott roncsért.