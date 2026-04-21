Michelisz Norbert 2026-ban újabb szezont kezd a túraautózás legmagasabb kategóriájában a Hyundai színeiben.

“Sokat várok ettől a szezontól, mert a tesztek nagyon jól sikerültek, és komoly előrelépést tettünk teljesítményben” – nyilatkozta Michelisz. “Ezért most olyan izgatott vagyok, mint gyerekként karácsony előtt. Erősnek és magabiztosnak érzem magam.”

“Nagy öröm számomra, hogy továbbra is a BRC Hyundai N Squadra Corse csapatánál versenyezhetek, és újra a Hyundai Elantra N TCR-t vezethetem. Továbbra is Mikel Azcona lesz a csapattársam, aki a legjobbat hozza ki belőlem.”

“Még mindig sikerre éhes vagyok, szeretnék a csapattal újra nagy dolgokat elérni. Az ösztöneim azt súgják, hogy az élmezőnyben lehetünk. Tele vagyok energiával, és alig várom a versenyeket.”

A TCR World Tour idei szezonja nyolc fordulóból áll majd, a bajnokság május 8-10-én a misanói hétvégével indul. A Hungaroring nem szerepel a versenynaptárban. Michelisz tavaly a bajnokság hatodik helyén zárt 2023-as és 2024-es bajnoki sikerét követően. A magyar versenyző 2019-ben a TCR World Tour elődjét, a túraautó-világkupát (WTCC) is megnyerte.