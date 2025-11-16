Makaó szűk utcáin rendezték meg a TCR World Tour 2025-ös szezonjának nyolcadik és utolsó versenyhétvégéjét, amit magyar szempontból is a nyolcas szám határozott meg.

Két futam, két ütközés – egy az újdonsült bajnokkal

Azok után, hogy a Hyundai óriási hátrányból kezdte az évet, Michelisz Norbert úgy érkezett meg a szezonzáró helyszínére, hogy az ötödik helyért száll harcba, amit az előző, kínai hétvégén veszített el az akkor két futamon is győztes Aurélien Comte-tal szemben. Azzal, hogy a pénteki időmérő edzésen a negyedik legjobb időt autózta, faragott is a 14 pontos lemaradásán a magyar versenyző.

A szombat hajnali első verseny azonban nem tartott sokáig számára: már a rajtnál összeért a hondás Esteban Guerrierivel.

A koccanás következtében Michelisz a sor végére esett vissza, majd az első kör végén ki is állt a bokszba a sérült Elantrával.

Ugyanígy a magyar idő szerint vasárnap hajnalban rendezett második versenyt sem úszta meg ütközés nélkül, bár a nyolcadik helyen célba érve legalább a kockás zászlót meglátta, ami azt jelentette, hogy az előző két év bajnokaként az összetettben nyolcadik lett. Az utolsó körben a Lisszabon-kanyar előtt lökte meg trónfosztóját, Yann Ehrlacher-t, aki emiatt a falban találta magát. Onnan még ki tudott tolatni a Lynk & Cóval, és végül a tizenegyedik helyen intették le.

Ehrlacher azonban még az első futamon bebiztosította pályafutása harmadik bajnoki címét csapattársával, Thed Björkkel szemben,

a francia így az elődsorozatban, a túraautó-világkupában (WTCR) aratott 2020-as és 2021-es bajnoki címei után ért fel ismét a csúcsra. Ehrlacher és a Lynk & Co fölényéhez egyébként az egész szezonban nem fért kétség, amit többek között az is jól mutat, hogy a 29 éves versenyző a kétfutamos hétvégéken legalább az egyik versenyt a legjobb három között fejezte be, míg a háromfutamos fordulókon kettőt is, a kínai márka idei hét győzelméből pedig négyet is ő hozott.

„Kicsit olyan volt ez a hétvége, mint az egész évem”

A Micheliszhez hasonlóan harmatos hétvégét záró Comte-ot, valamint a magyart a szintén Lynk & Có-s Ma Csing-hua, valamint az első futamot megnyerő Néstor Girolami is átugrotta a pontversenyben – sikerének köszönhetően nem Michelisz, hanem az argentin lett a legjobb hyundaios az év végi elszámolásnál. Michelisz sem zárta eredménytelenül az évet, hiszen az olaszországi Monzában és az ausztráliai Tailem Benden is nyert egy-egy futamot.

Michelisz a leintés utáni Facebook-bejelentkezésében elmondta, sajnálja, hogy nem tudta dobogós helyezéssel zárni az évet, pedig nagyon szerette volna, és a makaói pályát – ahol 2010-ben és 2024-ben is futamot nyert – is nagyon kedveli. „Egy kicsit olyan volt ez a hétvége, mint az egész évem, de összességében boldog vagyok. Sokat fejlődtünk az autóval a hétvége során, és látom a pozitívumokat is” – tette hozzá a 41 éves versenyző.

A 2026-os versenynaptárat várhatóan december közepén, a Motorsport Világtanács (WMSC) következő ülése után fogják nyilvánosságra hozni. Annyi már kiderült a TouringCarTimes jóvoltából, hogy jövőre a bajnokság Ausztráliába biztosan nem fog ellátogatni, ami hosszabb ázsiai szakaszt jelent majd, Dél-Korea, Kína és Makaó érintésével.