Több mint két hónap után folytatódott a TCR-világsorozat 2025-ös szezonja, azzal, hogy a mezőny elhagyta Európát, kezdetét vette az idény ausztráliai és ázsiai szakasza, ennek első állomása az Adelaide-től nagyjából 100 kilométerre található Tailem Bend. A nyári szünet után azonban nehezítette a visszatérést, hogy több csapat konténere is késve ért a pályára, ami miatt már napokkal korábban átvariálták a menetrendet, így a három verseny egyikét törölték a programból.

Azért is fájó lehet, hogy csak két futamot rendeznek meg a hétvégén, mert a Hyundainak kifejezetten kedvezett a büntetősúly-rendszer, azaz a BoP, tekintve, hogy ezúttal az Elantrák nem kaptak plusz súlyt. Arról, hogy mennyire kedvezett, beszédes adat, hogy a magyar idő szerint szombat éjszaka megrendezett időmérő Hyundai-dominanciát hozott Mikel Azcona vezetésével. A spanyol először, míg a dél-koreai márka másodszor szerezte meg a pole-pozíciót az idei szezonban: a 2022-es bajnok 1:54,406-os köréhez képest egyedül Michelisz Norbert maradt egy másodpercen belül, a háromszoros bajnok hátránya így is 722 ezredmásodpercre rúgott. A harmadik helyen a pontversenyben vezető Yann Ehrlacher már több mint 1,1 másodperccel kapott ki.

Az órákkal később megrendezett első futamon azonban hiába vezetett végig Azcona, amiatt, hogy bemozdult a rajtnál, öt másodperces időbüntetést kapott (ugyanerre a sorsra jutott Aurélien Comte, Santiago Urrutia és az ausztrál bajnokságot erősítő Bradley Harris is), így az volt a kérdés, ki tud-e építeni ekkora előnyt a 13 körös távon.

Azconának minden erőfeszítéssel együtt be kellett érnie a második hellyel, ugyanis 0,0024 másodperces különbséggel Michelisz örökölte meg a győzelmet.

„Nagyon boldog vagyok, hiszen egy futamgyőzelem mindig fantasztikus érzés” – nyilatkozta a leintés után Michelisz. „Hogy őszinte legyek, ma Mikel volt a leggyorsabb, úgyhogy ha nincs a büntetés, abszolút megérdemelten nyert volna. Csapatként így is meglett a kettős győzelem, ami fantasztikus, mert így megmutattuk, milyen erős a Hyundai. Személy szerint szeretném megérteni, hogyan lehet olyan gyorsan menni, mint Mikel.”

Nagyobb differencia esetén könnyen veszélybe kerülhetett volna a Hyundai kettős győzelme, miután a verseny hajrájában Ehrlacher felzárkózott a magyar versenyzőre, de végül 8 tizedmásodperccel mögötte ért célba. A Lynk & Co franciája ezzel együtt is növelte az előnyét az összetett élén, így már 45 ponttal vezet a hondás Esteban Guerrieri előtt, míg Ehrlacher két márkatársa, Thed Björk és Santiago Urrutia helyet cseréltek a harmadik-negyedik helyen, miután a svéd a hatodik, az uruguayi pedig csak a tizenkettedik helyen látta meg a kockás zászlót. Michelisz az idei második győzelmének köszönhetően és a katasztrofálisan sikerült szezonrajt ellenére már az ötödik helyen áll, de 92 pontos lemaradással.

A hétvége második, egyben utolsó versenye magyar idő szerint vasárnap hajnali 4 órakor rajtol el.

Az első futam végeredménye: