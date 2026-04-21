Aki a német autópályán közlekedik, a nagy kék táblákon nemcsak városok és falvak neveit láthatja. Gyakran fehér négyzetekben további útbaigazítások is feltűnnek a környék fontosabb, kiemelt célpontjaihoz.

Ezek közé tartoznak például a kórházak, rendőrkapitányságok, repülőterek vagy éppen a pályaudvarok. Van azonban egy rövidítés, amely sok autóst kapásból összezavarhat, mivel első pillantásra többféle jelentést is bele lehet látni: ez a GVZ. – írja az auto motor und sport.

A helyes válasz a Güterverkehrszentrum (Áruforgalmi Központ), vagy ahogy néha nevezik: Güterverteilungszentrum (Áruelosztó Központ). Ezek a logisztika stratégiai fontosságú átrakodóhelyei, ahol az árukat átrakják, rendszerezik, előkészítik további szállításra.

Így például a konténerek vagy kamionpótkocsik zökkenőmentesen átkerülhetnek a közútról a vasútra és fordítva, illetve a különböző fuvarozó vállalatok is itt tudnak fizikailag együttműködni egymással. A GVZ-t mutató jelzések az autópályákon vagy azok közvetlen közelében szinte az összes német tartományban megtalálhatók.

A fehér dobozos jelzés tehát az ezen létesítmények közelében futó autópályákon vagy autóutakon jelenik meg, és elsősorban a nehézgépjárművek vezetőinek, a kamionosoknak nyújt óriási segítséget abban, hogy a bonyolult csomópontokban is könnyen megtalálják ezeket a hatalmas kiterjedésű átrakodóhelyeket.