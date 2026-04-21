Továbbra is folyamatosan csökken az üzemanyagok hazai nagykereskedelmi ára. Szerdán a benzin öt, a gázolaj 13 forinttal lesz olcsóbb.

Az újabb árváltozás a piaci árakat befolyásolhatja, és természetesen azokat is csak abban az esetben, amennyiben a kutak érvényesítik. Kedden a benzin nagykereskedelmi ára hat, a gázolajé 14 forinttal csökkent.

A Holtankoljak.hu adatai szerint a 95-ös aktuális piaci átlagára 667, a gázolajé 717 forint. Magyar rendszámos autók számára továbbra is a védett árak (benzin: 595, gázolaj: 615 forint) érvényesek.

A benzin piaci ára jelenleg 72, a gázolajé 102 forinttal magasabb a védett áraknál. A március végi csúcsnál (788 forint) a gázolaj piaci ára még 173 forinttal volt magasabb a védett árnál.

A védett árak már erősen feszegetik az ellátásbiztonságot: