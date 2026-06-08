Tavaly szeptemberben, a Müncheni Autószalonon rántotta le a leplet a Cupra a Tindaya koncepciójárműről. Akkor egy 365 kW (496 LE) csúcsteljesítményű, tisztán elektromos hajtásláncot álmodtak a középkategóriás (472 cm) szabadidőjármű alá.

A márka vezére, Markus Haupt újságíróknak nyilatkozva a napokban elmondta, hogy a Tindaya meg fog valósulni. Hogy mikor, az még nincs eldöntve, de az autó „túl szép ahhoz, hogy a fiókban maradjon,” így néhány éven belül biztosan sorozatgyártásba kerül.

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Mivel a döntés alapja a dizájn, vélhetően minimális változtatásokkal láthatjuk viszont az eredeti formatervet. A név is beleillik a márka arculatába.

Az igazi nagy kérdés a hajtáslánc.

Az eredeti tanulmányautóban egy 1,5 literes turbómotorról hajtott generátor növelte 300-ról 1000 kilométerre a hatótávolságot. Egyre több márka alkalmaz Európában ilyen range extender (hatótávolság-növelő) rendszereket, ugyanakkor a Volkswagen csoportnak még nincs ilyen hajtáslánca (illetve hamarosan lesz, de csak Kínában és az USA-ban.)

Egyszerűbb lenne tehát, ha a Cupra Tindaya egy meglévő konfigurációt kapna – például a Volkswagen Tayron konnektoros (plug-in) hibrid hajtásláncát, amely szintén 1,5 literes benzinmotorra épül, bár maximális rendszerteljesítménye mindössze 200 kW (272 LE), ami komoly visszalépés az eredeti ajánlathoz képest.

Részben emiatt, részben a modell alapját adó, vadonatúj SSP villamosított platform adottságai miatt mégis valószínűbb, hogy tisztán elektromos hajtásláncot kap majd a Tindaya. A 800V-os SSP architektúrára épülhet többek között az új generációs VW e-Golf, a következő T-Roc vagy az Audi A3 utódja.