A kínai ipari és informatikai minisztérium a mai napon nyilvánosságra hozta a Volkswagen és a SAIC által közösen fejlesztett nagyméretű elektromos szabadidőjármű, az ID. Era 9X legtöbb műszaki adatát. A három üléssoros SUV a német cégcsoport első hatótávolság-növelővel szerelt elektromos típusa (EREV), amely az előtanulmány (képeinken ez látható) tavaly áprilisi premierjekor elmondottak szerint tisztán elektromos üzemben 300, hibridként további 700 kilométert képes megtenni.

Pont ezt az egy értéket nem erősítette meg a minisztérium, de a többi paraméter alapján akár túl is szárnyalhatja az elvárásokat az ID. Era 9X.

6 fotó

Az autó hatalmas: 5207 mm hosszú, 1997 mm széles, és 1810 mm magas, a tengelytáv impozáns 3070 mm. Ezzel hajszálnyival még a BMW X7-esnél is méretesebb. A kerekek 20 vagy 21 colosak lehetnek, a túlnyúlás elöl 981, hátul 1156 mm; ennek megfelelően a terepszögek szerények (18° és 17°.)

A sorozatgyártású modell megőrizte a tanulmányautó zárt orrkialakítását, hűtőmaszk helyett nyitható lamella vezeti be az akkumulátor és a villanymotor(ok) hűtésére szolgáló levegőt.

Kínai villanyautó lévén magától értetődő a szélvédőkeretre szerelt Lidar lézeres szenzor. A külső tükrök hagyományos, optikai egységek, a kilincsek viszont nem sokáig maradnak a lemez síkjába simulók, hiszen azokat egy év múlva betiltják Kínában.

Háromféle hajtáslánc-variációban készül a Volkswagen ID. Era 9X, az áramfejlesztő benzinmotor mindegyikben ugyanaz lesz. Az 1,5 literes turbómotor legnagyobb teljesítménye 141 LE.

A belépő modell egyetlen hátsó villanymotorja 220 kW (299 LE); az ehhez társított 51,1 kWh kapacitású akkumulátorral 267 kilométert tud megtenni az autó – ez persze a kínai szabvány szerinti érték, a WLTP mérés ennél szigorúbb, ám mivel amúgy sem jön Európába az ID. Era, az idevágó méréseket felesleges lett volna elvégezni.

A második szinten ugyanehhez a motorhoz nagyobb, 65,2 kWh-ás akku társul, ami 340 kilométerre jó. A fedélzeti generátor mindkét esetben hajszálnyival 6 l/100km alatt fogyaszt.

A csúcsvariáns a nagyobbik akkumulátorhoz két villanymotort társít: az első a már ismert egység, a hátsó egy 160 kW-os (218 LE) erőforrás. A hatótávolság 321 km, a fogyasztás 6,3 liter / 100 km.

Képeinken a sorozatgyártású modell előtanulmánya látható.