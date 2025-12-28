A villanyautók szélsőséges áramvonalasításának egyik fontos hozadéka a használaton kívül a karosszéria síkjába süllyedő, így a légellenállást menet közben csökkentő külső ajtókilincs széles körű elterjedése.

Mint annyi egyebet az autóiparban, a síkba süllyedő ajtókilincseket sem a XXI. században találták fel, hanem sokkal régebben. Alighanem a Cisitalia nevű, rövid életű márka (1946-1963) első sportautója, a Battista „Pinin” Farina által tervezett Cisitalia 202 (1947) volt az első olyan személyautó, amely az ajtólemezben elbújó, onnan gombnyomásra – mechanikusan – kiugró kilincset kapott.

A megoldást később a márka egyéb típusainál is alkalmazták, majd más gyártók is átvették – a legismertebb modell talán, amely ilyen kilincset alkalmazott, a Mercedes-Benz 300 SL (1954.) Az első elektronikus ajtózár a Chevrolet Corvette C5 (1997) nevéhez fűződik: a kilincs itt jeladóként működött. Azóta is számos szupersportautónál alkalmazták ezt a megoldást, ahol a bonyolult elektromechanikus szerkezet kifinomult, megbízható megvalósítása nem ütközött anyagi akadályokba.

A probléma csak az, hogy amikor a Tesla 2012-ben elkezdte alkalmazni az elektronikusan kiemelkedő kilincseket – amelyek az amerikai gyártó példája nyomán aztán gyakorlatilag általánossá váltak az elektromosjármű-gyártásban –, nem fordított kellő pénzt és erőforrást a technológia tökéletesítésére. A gyakorlatban tehát egyes gyártók egyes rendszerei bosszantóan megbízhatatlannak bizonyultak – nem szabályszerű a meghibásodás, de felismerhető a minta (a cikkben szereplő képek illusztrációk, a bemutatott típusokkal kapcsolatban nem feltétlenül merült fel megbízhatósági panasz.)

Ez az egyik probléma. A másik pedig, ami sokkal súlyosabb, hogy a 12V-os elektromos hálózat bármilyen sérülése vagy üzemzavara esetén a kilincs használhatatlan marad, az ajtót nem lehet kinyitni. Ha tehát balesetben sérül a kisfeszültségű akkumulátor (márpedig jó eséllyel sérül, mert azt nem szokás úgy körbe bástyázni, mint a nagyfeszültségű hajtóakkut, illetve eleve a jármű sérülékeny területein – elülső gépház, hátsó csomagtartó – helyezik el), az az átlagos járókelők, szemtanúk, segíteni próbálók számára lehetetlenné teszi az utasok mentését. Ez világszerte tucatnyi halálesetet okozott csak a Tesla esetében, és vélhetően többször ennyit, ha más márkákat is figyelembe veszünk.

Ezek után érthető, hogy miért döntött úgy Kína, hogy 2027. január elsejétől kategorikusan betiltja ezeknek a rendszereknek az alkalmazását. Hogy pontosan mi lesz az elvárás – maradhat a rejtett kilincs, de mechanikus előhívó rendszerrel, vagy teljesen vissza kell térni a hagyományos, minden helyzetben azonnal megmarkolható kilincshez –, ma még nem tudni.

Az viszont valószínűnek látszik, hogy amennyiben az évente több mint 31 millió autót eladó kínai piacra újra kell tervezniük az autókat, másutt sem fogják a régi, előbújó megoldást alkalmazni, így várhatóan rövid úton búcsút mondhatunk a síkba süllyedő kilincseknek.