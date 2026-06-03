A munkálatok várhatóan 2027 nyarára – az ajánlati felhívásban szereplő opciós rész megrendelése esetén 2027 végére – érnek véget. A munkálatok ütemezését az évenként megrendezésre kerülő Sziget fesztivál időpontjához igazítják annak érdekében, hogy az események idején a K-híd a közlekedők rendelkezésére álljon.

Az 1957-ben átadott híd eredetileg ideiglenes szerkezetként épült, mégis évtizedek óta kulcsszerepet tölt be a Hajógyári-sziget megközelítésében. A jelenlegi felújítás célja a szerkezet biztonságossá tétele és hosszú távú használatának biztosítása, az építmény meglévő karakterének megőrzése mellett.

A beruházás nem változtatja meg sem a híd funkcióját, sem megjelenését. A fejlesztés legfontosabb eleme a rendkívül leromlott állapotú pályalemez teljes cseréje, amelynek nyomán az útpálya szélessége 2,8 méterről 3,5 méterre bővül. Az új szerkezet nagyobb közúti terhelési követelményeknek is megfelel majd.

A rekonstrukció során elvégzik a híd korrózióvédelmét, kijavítják a pálya alatti acélszerkezeteket és új tartóelemeket, valamint a vízelvezetés érdekében új víznyelőket, illetve a híd rezgésének csökkentés érdekében lengéscsillapítókat építenek be, az elektromos vezetékeket, kommunikációs kábeleket pedig védcsövekbe helyezik át. A járdák felújítása opcióként került a szerződésbe – írta a Budapest Közút.