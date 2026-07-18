Utolsó körén kifejezetten nagyot javított, így megint maga mögött hagyott mindenki az időmérőn Andrea Kimi Antonelli. A Mercedes olasz versenyzője az F1-es Belga Nagydíjat is a pole-pozícióból kezdheti. Mellőle Max Verstappen rajtol a Red Bull-lal, míg a harmadik leggyorsabb időt futó mclarenes Lando Norris majd csak a 13. helyről kezd, mivel korábban büntetést kapott.

Andrea Kimi Antonelli (1.):

“Remek pole-ban lenni. Nem volt sima az időmérő, sokat változott a pálya. De képesek voltunk körről körre javulni, és pole-ba kerülni. De holnap új nap jön, Max mellőlem fog rajtolni, szóval fontos lesz jó rajtot venni, és elöl lenni az 5-ös kanyarban.”

“Az utolsó köröm jó volt, sokat javultam, főleg a 2-es szektorban. Persze maradt még benne itt-ott, de elégedett vagyok.”

Max Verstappen (2.):

“Hatodik vagy akörül lennék, ha ez nem lett volna” – célzott a holland arra, hogy csapattársa, Isack Hadjar szélárnyékot húzott neki a Q3-as gyorskörein. “Tudva, hogy a rajtrács végéről kell indulnia, remek munkát végzett, hogy szélárnyékot adott az utolsó szektorban. Ezért állok itt.”

🤯Hadjar, sobre el rebufo a Verstappen: "Me preocupaba molestarle en ese último intento, pero lo hemos hecho bien"



🔄"Es lo que tenía que hacer, si fuera al revés seguro que hubiera sucedido lo mismo"#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/Pwyx1QsaQt — SoyMotor.com (@SoyMotor) July 18, 2026

“Biztos, hogy holnap a tükrökben fogom nézni a körülöttem lévőket, de ma legalább nagyon jó eredményt értünk el. Szerintem az autó eléggé rendben van az egész hétvégén, nincs viszont azon a szinten, amit Kimi csinál. De örülünk az első sornak. Próbálom majd a legjobbamat nyújtani, és meglátjuk, hogy ott tudunk-e maradni, vagy sem.”

Lando Norris (3.):

“Nemigen változtattunk semmin, de egy kicsit gyorsabbak vagyunk ezen a pályán. Szép, hogy itt állok, de nem jó, hogy holnap tíz hellyel hátrébb kell mennem. Sajnálatos, hogy holnap nem innen rajtolunk, mert jó lenne kicsit harcolni ezekkel a srácokkal.”

“Így is egy jó időmérő volt, nagyon jó kört mentem. Őszintén szólva egész hétvégén jól érzem magam. Kicsit ez a hazai versenyem is, ami mindig egy extra lökést ad” – fogalmazott az anyai ágon belga versenyző.