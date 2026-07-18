“Csak az nem hibázik, aki nem dolgozik” – tartja a mondás, ami a most következő történet után még inkább megerősítést nyer. A 77 éves Nancy Dello Stritto, Pompano Beach csendes utcáinak jól ismert nyugdíjasa csak annyit szeretett volna, hogy megújítsák a rendszáma érvényességét.

Ahogyan azt ilyenkor kell, be is adta a kérvényt és mindent szabályosan elintézett, majd türelmesen várta, hogy a hatóság postázza az új táblát. Amikor azonban megérkezett a boríték, Nancy olyan rendszámot talált benne, amire a legmerészebb álmaiban sem számított – adta hírül a Carscoops.com.

Az idős hölgy egy SQZ A55 feliratú rendszámot kapott, amelyet sokan az angol „squeeze ass” rövidítéseként olvasnak össze. Ez nagyjából azt jelenti, mintha az lenne ráírva, hogy „markold meg a fenekem”. A kombináció persze nem tudatos üzenet, csak egy félreérthető karaktersor. Akad aki elsőre felismeri az obszcén jelentést, de van olyan is, akinek akkor sem esik le a tantusz, ha külön felhívják rá a figyelmet.

Nancy először – teljesen érhető módon – felháborodott a rendszám láttán. Környezetében sok mindenkinek elmesélte a sztoriját és a legtöbben humorral kezelték a helyzetet. Végül a fiai és a 89 éves szomszédja meggyőzte arról, hogy tartsa meg a rendszámot a Hyundai Sonata típusú szedánján.

A nyugdíjas hölgyet az esettel kapcsolatban a Tampa Bay News is megkereste. A hölgy a csatornának azt nyilatkozta, hogy végülis néhány szimpátia dudálást még tud kezelni, úgyhogy inkább felteszi ezt a rendszámot a kocsijára.

Joggal merül fel a kérdés, hogyan csúszhatott át egy ilyen rendszám a hatósági szűrőkön. Bár a digitális ellenőrzés kiszűri a sértő vagy obszcén kifejezéseket, a véletlenszerű generálás miatt időnként mégis előfordulhatnak ilyen „gyöngyszemek”. A Sunshine State rendszámtábláit ráadásul az észak-floridai állami börtönben fogvatartott elítéltek nyomtatják – könnyen lehet, hogy nekik sem tűnt fel a pikáns utalás. Vagy épp ellenkezőleg.

Nancy mindenesetre bizonyította, hogy ő Florida egyik leglazább nagymamája: gyorsan megbarátkozott a helyzettel, és nem kérte a tábla cseréjét, pedig ezt ingyenesen megtehette volna.