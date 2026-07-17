Melyek azok a személyautók, amelyekben elfér a család, plusz egy nyaralásnyi csomag, és nem kell a gatyánkat is ráköltenünk az üzemanyagra? Ez a kérdés foglalkoztatta a Green NCAP mérnökeit, akik, hogy megtalálják a választ, még 2025 végén összeállítottak egy útvonalat – 800 kilométernyi autópálya, országút és városi szakaszok –, és ahány autó megfordult náluk, azokat mind megpakolták négy emberrel, egy csomó poggyásszal, bekapcsolták a klímát, és végigmentek a nagy körön.

A tapasztalatok között a legfontosabb:

ha hosszú távra utazunk teljes terheléssel, nem biztos, hogy egy nagy akkumulátoros villanyautó a legjobb megoldás.

Meg is magyarázzák, miért: a nagy akku jelentős extra tömeget jelent, és eleve csak akkora autókban fér el, amelyeknek a mérete miatt viszonylag kedvezőtlen a közegellenállási együtthatója. A nagy és nehéz autók ráadásul széles, erős abroncsokon gurulnak, amelyeknek nagy a gördülési ellenállása. Ezért nem tudott felkerülni az ajánlott modellek listájára például a Kia EV9, a BYD Sealion 7 vagy a Cadillac Optiq.

A szervezet ezzel együtt talált olyan elektromos modellt, amely kicsi testben cipel magával nagy kapacitású akkut. Erről, valamint a különböző hibrid, illetve tisztán belső égésű motorral szerelt opciókról az alábbi galériában tájékozódhatsz.

A legjobb választás hosszú családi utazásokhoz