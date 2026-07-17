Ahogy arról a Vezess beszámolt, július 16-án társadalmi egyeztetést indított a kormány öt közlekedési kérdésben. A kérdőívet egyetlen nap alatt alatt több mint 55 ezren töltötték ki.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint ez is mutatja, hogy a közlekedésbiztonság mindenkit érintő ügy, amelyről sokan szeretnék elmondani a véleményüket.

A miniszter arra biztatott mindenkit, hogy “ossza meg javaslatait a gyorshajtás, az illegális utcai versenyzés, az elektromos rollerek szabályozása és a közúti ellenőrzések kérdéseiben.”

A miniszter szerint a beérkező vélemények fontos támpontot jelentenek majd a közlekedésbiztonsági intézkedések előkészítéséhez. Az ezen a linken elérhető kérdőív kitöltésére szeptemberig van lehetőség.