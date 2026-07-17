Július 14-én és 15-én a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) és a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) kiemelt ellenőrzést végzett a főváros több pontján – Hegyalja út, Szentendrei út, Andrássy út és Üllői út – a buszsávokban. Két nap alatt összesen 89 esetben intézkedtek a rendőrök.

A buszsáv jogosulatlan használata miatt 75 alkalommal helyszíni bírságot szabtak ki. Egy járművezető kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás hiánya miatt, míg további hét autós többek között a gyalogos elsőbbségére vonatkozó szabályok megsértése, záróvonal átlépése, valamint a gyermekbiztonsági rendszer használatára vonatkozó szabályok megsértése miatt kapott helyszíni bírságot.

Szabálysértési feljelentést két esetben tettek a rendőrök: egy fővel szemben busz forgalmi sáv jogosulatlan használata és rendőri karjelzés figyelmen kívül hagyása, egy másik emberrel szemben gyalogos elsőbbségére vonatkozó szabályok és lejárt műszaki érvényesség miatt.

Közigazgatási bírságot négy alkalommal szabtak ki: két fővel szemben tilos jelzésen áthaladás, míg két emberrel szemben biztonsági öv használatának elmulasztása miatt. Az akció során egy férfit engedély nélküli vezetés miatt állítottak elő.

A BRFK és a BKK a jövőben is folytatja a közös ellenőrzéseket.