A sávok újraosztásával alakítanának ki buszsávot a Budakeszi úton, az átalakításra már vannak elkészült tervezetek. A Budapest II. és XII. kerületének határán húzódó út jelenleg két sávval rendelkezik, az újraosztás után viszont megjelenne egy plusz buszsáv is, ami felgyorsítaná a Budapestre jutást.

A Telex cikke szerint Vitézy Dávid közlekedési miniszter azon az éjszakai buszon ülve beszélt a tervezett fejlesztésről, amely július elején indult el, összekötve a belvárost Budakeszi és másik irányba Budaörs és Törökbálint térségével. A beruházással kapcsolatban előzetes tervek már készültek.

A Budakeszi út erdővel határolt részein megmaradna az út jelenlegi szélessége, de helyenként kialakítanának beszélesítéseket. A folyamatos buszsáv Vitézy szerint a Dénes utca környékén kezdődne, és ezen jutnának el a járatok egészen a Széll Kálmán térig. A miniszter szerint a beruházás sokba kerül és több évig tarthat, a kivitelezés idején pedig közlekedési nehézségekre is számítani kell.

Vitézy úgy fogalmazott, hogy a buszsávval a járatok menetideje 20 perccel csökkenne a reggeli csúcsforgalomban. Szerinte jelenleg az a legnagyobb baj a buszközlekedéssel ezen a részen, hogy hiába próbálják az embereket a közösségi közlekedés felé terelni, a busz ugyanolyan lassú. Ezért most az a feladat, hogy a fejlesztéssel a buszközlekedés vonzó alternatívát képezzen.