Hétfőn országszerte zivatarokra és jégesőre adott ki figyelmeztetést az Országos Meteorológiai Szolgálat. Mit tehet ilyenkor egy járművét féltő állampolgár?

Az utóbbi években számtalan házi barkácsmegoldással találkoztunk, amelyek az égi “áldástól” óvják járműveinket, ezek közül válogattuk ki a legjobbakat. Első ránézésre viccesnek tűnhet, de a célnak megfelelnek az alábbi galériában látható válogatott megoldások. Amikor feketére vált az ég és pillanatokon belül megindul a jégeső, de nincs hova bújni az autóval, hidd el, egy rossz kartondoboz is megváltás lehet.

22 fotó

Mostanában az alábbi szerkezettel is egyre többször találkozunk. A “minden” ellen védő autóesernyő, ami ha tényleg úgy működik, ahogy azt látjuk, akkor bátran mutathatunk középső ujjat a jégesőnek és a madaraknak, na meg a tűző napnak.

De a témában még mindig ez a kedvencünk: a férfi, aki a párja ruháival próbál kármenteni.

Ó, ez csak egy kis jég, mi baj történhet? Mondjuk ez: