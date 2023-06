Kegyetlenül elvert a jég egy Audi-kereskedést, ez jön hozzánk is

A németországi Hessen tartományban igen komoly jégeső pusztított a minap. Egy Audi-kereskedésről készült felvétel is, miután elvonult a vihar. A látvány fájdalmas, szóval, ha autókedvelő vagy, akkor készíts be zsebkendőt.

Az előrejelzések szerint nagy esély van arra, hogy hazánkat is eléri az érkező hidegfront, amelyet nagy méretű jégeső kísérhet: 2-3 centis jégdarabok, de néhol akár ennél is nagyobb, pingponglabda nagyságú jegek is potyoghatnak majd az égből – írja az Időkép. Emellett további veszélyt jelenthetnek majd a heves széllökések, amik a 80-100 km/órát is elérhetik. A Dél-Alföldön és a Dunántúl déli felén van a legnagyobb esély a piros riasztás kiadására.

Így pattogott a jég Kassel utcáin:

Itt pedig hét házi megoldás jégeső ellen, ha nem tudod eldugni az autót valamilyen fedett helyre.

GALÉRIA: