Nyolcvanéves lett Sylvester Stallone, az ember, aki fél évszázada bizonygatja, hogy érdemes felállni a padlóról, és ha hiszel magadban, a csúcsra érhetsz. Erről szól áttörő alkotása, a Rocky fejezi ki egész pályafutását, benne van a nincstelen, igyekvő forgatókönyvíró, aki kőkemény munkával, kitartással tör előre.

Stallone klasszikus filmjeben (az üdítő vígjátékos vonal mellett) mindig jelen van az izom, a kemény harc, az akció. A szegény, esélytelen bunyósból világsztár lett, aztán jött Rambo, Cobra, Tango, Barney Ross és az akciófilmes panteon többi, borostás legendája. Ebbe a társaságba jól passzolnak a szintén erőtől duzzadó, maszkulin autók.

Nyilván nehéz őt egy Toyota Priusban elképzelni, és egész karrierje során, tudatosan építette az autókhoz való, karakteréhez hű viszonyát. Most ezekből a filmes, és privát életben használt gépekből szedjük össze a leglátványosabbakat.

Ha Stallonéhoz egyetlen autót kellene hozzárendelni, nem Ferrari lenne, nem Lamborghini, nem Bugatti. Hanem egy sötét, alacsonyra ültetett, fenyegető tekintetű 1950-es Mercury, amely a Cobra című 1986-os filmben Marion Cobretti karaktere használt.

A kapcsolat itt nem puszta filmes díszlet, az autót Stallone megtartotta. A CBS News 2011-es összefoglalója szerint a legendás gépet 994-ben állítólag ellopták a garázsából, majd évekkel később egy filmes járművekkel foglalkozó cégnél bukkant fel, amikor aukcióra készültek vele.

A hírek szerint végül egyezség született, és a Mercury visszakerült hozzá. Ugyanez a beszámoló azt is írta, hogy Stallone a keresetben ikonikus, egyedileg épített Cobra-autóként hivatkozott rá, amelyet saját állítása szerint a film karakteréhez tervezett, és amelynek értékét nagyjából 250 ezer dollárra becsülte.

A második helyen egy pickup áll, de nem az a fajta, amely hétvégén barkácsáruházba visz lambériáért. A The Expendables (Feláldozhatók) 1955-ös Ford F-100-asa inkább guruló akciófilmes ökölcsapás. A film maga is nosztalgia volt: Stallone összehívta az akciómozi régi és új nehézfiúit, Arnold Schwarzeneggertől Jason Stathamig, Jet Litől Dolph Lundgrenig. Ehhez nem illett volna egy modern SUV vagy fényes sportkocsi.

A MotorTrend még 2009-ben írta meg, hogy a West Coast Customs három F-100-ast készített a filmhez: kettőt a forgatáshoz, egyet pedig Stallone-nak. Természetesen nem végeztek félmunkát, a V8-as 429 lóerőt és 557 Nm nyomatékot termelt. A pickup később aukción is felbukkant. A Barrett-Jackson 2011-es adatlapja szerint a filmhez készült egyik Ford 132 ezer dollárért talált új vevőre.

Stallone mindig is kötődött a régi amerikai vasakhoz és a hot-rod kultúrához, amit gyűjteményének egyik kiemelkedő darabja, az 1932-es Ford Hi-Boy is jelez. A leírás alapján acél karosszériás Dearborn Deuce roadsterről van szó, fekete fényezéssel, barna bőr belsővel, teljesen eltűnő vászontetővel. A géptető alatt egy 6,3 literes Chevy V8-as blokk dolgozik, amely több mint 330 lóerőt és tekintélyes, 623 Nm forgatónyomatékot szabadít az aszfaltra.

Természetesen akkora vagyonnal, ami felett ő rendelkezik az autógyűjtő hobbi egész más kategória, mint amit az átlagember megengedhet magának. A filmekhez köthető, egyedi darabok mellett vannak bőven “széria” autók is Sly gyűjteményébe.

A The Sun cikke szerint 2023-ban még biztosan Sly garázsában pihent egy éjfekete, 2 millió dolláros Bugatti Veyron is, a mindennapokban pedig gyakran látták a színészt egy karizmát sugárzó Ferrari 599 GTB volánja mögött is.

A legenda gyűjteményének egy másik látványos ékköve egy ötödik generációs Ford Mustang GT. Sly többi autójával ellentétben ezt a Fordot kifejezetten az ő kérésére, egyedi specifikációk alapján gyártották és fényezték. Vörös-fekete festésével, az egyedi grafikákkal és a méretre szabott felnikkel Stallone kabrió Mustangja lenyűgöző látványt nyújt. A hajtásról egy rendkívül komoly, 4,6 literes kompresszoros motor gondoskodik, amely tiszteletre méltó 550 lóerőt teljesít. A személyre szabottságot az ülésekbe és a padlószőnyegekbe hímzett Stallone-monogramok teszik teljessé.

Az illusztris kollekció megkoronázása az akciósztár Chevrolet Corvette C8 Convertible-je. A gyönyörű „Rapid Blue” kék színben pompázó sportautóval Sly a Kaliforniából Floridába történő, 2020 második felében megejtett költözését ünnepelte meg.

A hollywood-i legenda karrierje igazi hullámvasút, de időről időre mindig bizonyította, hogy tehetséggel, jó érzéssel tud a közönség számára érdekes történetet elmesélni, amelyeknek gyakran az autók is részei.

Az általa megformált karakterek mellett nem főszereplő az autó, de tipikusan kiegészítik, erősítik annak tulajdonságait. Ha pedig belegondolunk, hogy kedvenc autója egy 1932-es veterán hot-rod, akkor érthető miért választott jól az 1980-as években a Cobránál, és 2010-ben is a Feláldozhatók esetén is. Nála az autózás nem póz, nem rongyrázás, sokkal inkább a jellem része, a filmvásznon, és a való életben is.