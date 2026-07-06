A forint árfolyama továbbra is stabil, a világpiaci változások miatt azonban kedden emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára Magyarországon.

A 95-ös benzin beszerzési ára négy, míg a gázolajé hat forinttal emelkedik. A kutakon ennél kisebb vagy nagyobb árváltozás is elképzelhető attól függően, hogy az üzemeltetők hogyan reagálnak a nagykereskedelmi ár változására.

A Holtankoljak.hu adatai szerint a 95-ös aktuális átlagára 582, míg a gázolajé 595 forint a hazai kutakon. Legutóbb múlt pénteken emelkedtek az árak, akkor mindkét üzemanyag három-három forinttal drágult.