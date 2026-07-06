Hosszas tárgyalások és előkészületek után 1991 áprilisában jött létre a Magyar Suzuki Rt. A cégalapítást gondos előkészületek, hosszas egyeztetések, egészen magas szintű megbeszélések előzték meg.

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A felek először 1989 tavaszán ültek tárgyalóasztalhoz, a kezdeti elképzelések többször is változtak, amint a Suzuki vezetősége, valamint a magyar kormány lépésről lépésre jutott közelebb a minden érdekelt fél számára előnyös végső megoldásig.

1990 tavaszán írták alá azt az alapmegállapodást, amely nyomán megkezdődhetett a későbbi gyár építése, és egy évre rá, 1991 áprilisában – pontosan harmincöt évvel ezelőtt – megszületett a Magyar Suzuki Rt. Ekkor tették le az üzem alapkövét, 1992 őszén pedig beindult a sorozatgyártás, és amint legördültek a gyártósorról az első Swiftek, megkezdődött a modell forgalmazása.

A Suzuki ambiciózus hosszú távú terveket fogalmazott meg a gyártással, az értékesítési és szervizhálózat kiépítésével kapcsolatban: a magyar reklámtörténelem egyik legsikeresebb szlogenje, a Mi Autónk nem csupán azért volt hiteles, mert a Suzukik Magyarországon készültek, hanem mert a sűrű hálózat és a gondosan megtervezett árstruktúra jóvoltából a szó konkrét és átvitt értelmében egyaránt könnyen elérhető járművek voltak.

A Suzuki nem kényelmesedett bele kedvező helyzetébe: folyamatosan bővítette az esztergomi gyár portfólióját: először a Swift új karosszéria- és motorváltozatait vette gyártásba, aztán az ezredfordulótól kezdődően új típusokkal bővített az üzem. Készült Esztergomban Wagon R+ (2000-től), Ignis (2003-tól) és Splash (2008-tól), valamint további kétgenerációnyi Swift (2005-től és 2010-től).

Suzuki-mérföldkövek A Magyar Suzuki a működés első teljes évében, 1993-ban mintegy kilencezer autót gyártott. A termelés folyamatosan erősödött, az ezredfordulón mintegy 100 ezer autó készült a Duna partján egyetlen év alatt. A gyár legjobb évét 2008-ban regisztrálta, amikor 281 686 darab személygépkocsi készült Esztergomban. Az üzem egymilliomodik autója egy Swift volt (2006), akárcsak a kétmilliomodik (2011), a harmadik milliót (2017) ellenben már egy SX4 S-Cross érte el. A négymilliós mérföldkövet pedig egy Vitarával lépte át Esztergom 2024-ben.

Visszatekintve azonban a teljességgel újszerű koncepciót képviselő SX4 2006-os gyártásindítása számított az igazi mérföldkőnek Esztergom életében: ez volt az első Suzuki szabadidőjármű, amit Magyarországon gyártott a Suzuki. Ezt 2013-tól követte az SX4 S-Cross, 2015-től az akkor vadonatúj Vitara, 2021-től pedig az S-Cross – időközben pedig, 2016-ban elköltözött innen a Swift, így az elmúlt tíz évben kizárólag szabadidőjárművek készültek a Magyar Suzuki üzemében, igazodva az európai és globális piaci trendekhez.

2020 óta csak hibrid járműveket szállít Esztergom az EU-s piacokra, ezzel is hozzájárulva az anyavállalat azon globális törekvéséhez, hogy 2050-re termékkínálatában és működésének minden területén elérje a karbonsemlegességet.

Nemcsak a termékkínálat fejlődik folyamatosan, hanem maga az üzem is.

2022 óta hőszivattyúk teszik hatékonyabbá és gazdaságosabbá az üzem egyes részeinek hűtését és fűtését, 2024-ben napelemes kiserőművet telepítettek a gyárban, amely az üzem energiaigényének több mint 8%-át fedezi, és ezáltal éves szinten 1700 tonnával csökkenti a gyár CO2-kibocsátását.

2022 és 2025 között 9,3 milliárd forint értékű beruházással fejlesztették az üzem gépparkját, ami költséghatékonyabbá teszi a termelést. Robotokat, illetve önjáró szállítóeszközöket is telepítettek.

Habár Magyarország mindig is a sajátjaként tekintett az esztergomi gyártású Suzukikra, azokat nálunk sokkal többen érezhették magukénak, hiszen Esztergomra a kezdetektől európai terjeszkedésének első és egyetlen oszlopaként tekintett a Suzuki – a Japánban és Indiában működő üzemek után az esztergomi a márka legnagyobb autógyára.

Nem merül ki azonban a termelésben Esztergom jelentősége. 2019 áprilisa óta az anyavállalat európai logisztikai központja, továbbá regionális informatikai központként is szolgál a Magyar Suzuki: innen biztosítják a teljes európai piac számára a Suzuki Connect csatlakoztatott funkciókat, és innen koordinálják az EU-s megfelelőségi szolgáltatásokat.

Az esztergomi mérnökök az évek során felhalmozott szakértelmet és gyakorlatot a hazai know-how fejlesztésére is fordítják: évente 20-25 olyan projektet valósítanak meg, amelyekről a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Hivatal minősítési tanúsítványt állít ki.

A Magyar Suzuki tagadhatatlan globális és regionális jelentősége mellett azért mégis csak a Mi Gyárunk marad, amely nemcsak termékeivel és szolgáltatásaival, de a helyi gazdaság és társadalom meghatározó szereplőjeként is szerepet vállal az ország fejlődésében.

Beszállítóin, márkakereskedésein és egyéb partnerein keresztül mintegy tízezer ember megélhetéséhez járul hozzá, emellett kulturális és oktatási célú projektek támogatásával, ösztöndíjak és tehetségfejlesztő programok biztosításával gondoskodik a fiatal generációk kiteljesedéséről.