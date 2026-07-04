2016‑ig mindössze egyetlen tulajdonosa volt ennek az 1984‑es gyártású Pontiac Firebird Trans Amnek, amely nemrég egy aukción cserélt gazdát. Le sem tagadhatná, de azért eláruljuk: az autót egy rajongó a Knight Riderben szereplő K.I.T.T. mintájára alakította át. Vagyis ezt a szépséget sohasem használták hivatalosan a sorozatban, ennek ellenére valakinek nagyon elnyerhette a szívét.

Annak érdekében, hogy minél jobban hasonlítson a sorozatban használt változatra, több külső “csinosítást” is kapott. Ezek közé tartozik a levehető T-top panel, az első évados orrkialakítás, a turbó domborítású motorháztető, a hátsó spoiler, a sötétített lámpaburkolat, továbbá a 14 colos, öntött könnyű fém felnik, amelyekre 205/75 Toyo Extense AVS gumiabroncsokat szereltek. Emellett a replika el van látva egy külső hangszórórendszerrel is, amely MP3 kiterjesztésű fájlok lejátszására alkalmas.

Az ülések “teve színű” kárpitozást kaptak. A minél valósághűbb – a ’80-as évek technikai világát idéző – megjelenés érdekében pedig az egész műszerfalat újjá kellett építeni. Ehhez a tulaj vélhetően a Rob Louisell gyártmányát választotta. Ez a cég vette meg a ’90-es évek elején a Universal tévé studiótól a K.I.T.T. üvegszálas alkatrészeinek, így többek között a műszerfalnak is a megmaradt öntőformáit és a jogot, hogy árulhassa őket. Az “autószámítógép” szerű műszerfalból természetesen nem hiányozhatnak a színes CRT/LCD kijelzők, valamint a Voicebox sem.

5 fotó

A Pompano Beach‑i tulajdonos alapos átalakítást végzett: nemcsak a műszerfalra, hanem a műszaki tuningra is figyelt. Az autót egy GM‑gyártmányú, 350 köbhüvelykes (kb. 5,7 l) V8‑as, gyári ládás, kb. 310-315 lóerős motorral látta el, amelyhez automataváltó csatlakozik. Emellett Holley Sniper EFI 2 befecskendező rendszert, dupla Optima akkumulátoros rendszert, alumínium hűtőt, shorty‑stílusú kipufogóleömlőket és utólagos sportdobokat épített be.

A rendkívül valósághű replika 65 ezer USA dollárért, vagyis átszámítva legalább 20 millió forintért kelt el. Ez kimagaslóan jó árnak számít, hiszen a legtöbb ehhez hasonló példány 45-50 ezer USA dollárért kel el.