26 Celsius-fokos levegő- és 44 fokos aszfalthőmérséklet mellett vághatott neki a 2026-os szezon kilencedik időmérő edzésének a Forma-1 mezőnye Silverstone-ban. Míg a pénteki sprintidőmérőn a ferraris Lewis Hamilton volt a leggyorsabb, a szombati sprinten már a mercedeses Andrea Kimi Antonelli nem talált legyőzőre.

Q1

A szakaszra a többség lágy gumikkal hajtott ki, a két Audi-versenyző azonban a közepesek mellett tette le a voksát elsőre. Garantált volt, hogy ezzel nem fognak továbbjutni, így vélhetően gumispórolás állt a lépés hátterében.

Már a Q1 alatt kiderült, hogy Lance Stroll biztosan rajtbüntetést kap a vasárnapi futamra azok után, hogy idei 5. akkumulátorát és vezérlőelektronikáját kezdte nyüstölni az Aston Martinnal. Ezekből az elemekből a pilóták egyébként csak 3-at használhatnak büntetés nélkül, de figyelembe véve Stroll szokásos, mezőny végi helyezését, nem érinthette drámaian a hírt a kanadai.

A Q1 legizgalmasabb eseménye George Russell ütközése volt a fallal: a Mercedes nagyon furcsán csúszott ki a pályáról. A brit törött első szárnnyal, mért kör nélkül visszakocogott a bokszba, miközben az idő ketyegett.

Russell végül lazán megugrotta a lécet és bebiztosította továbbjutását. Véget ért azonban az időmérő Esteban Oconnak (Haas), az utolsó körén látványosan megforgó Franco Colapintónak (Alpine) a két Cadillacnek és a két Aston Martinnak.

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Q2

Igencsak késve indult a szakasz a Russell- és Colapinto-féle pályára hordott kosz, kavics eltakarítása miatt. Max Verstappen a Red Bull motorjára, Andrea Kimi Antonelli a Mercedes pedálreakciójára panaszkodott a szakaszban, első körét már az első komolyabb kanyarban elfékezte. Egyikük továbbjutása sem forgott azonban veszélyben. Russellnél újabb problémák jöttek elő, a brit pilóta konkrétan üléscserét kért a csapatától.

A McLarenek az utolsó próbálkozás előtt a kiesés határán táncoltak, ami azzal együtt is meglepő volt, hogy Lando Norris és Oscar Piastri is használt lágy gumikon teljesítették első mért körüket. Végül mindketten hozták a kötelezőt, a kiesőzónában így maradt a két Audi, a két Williams, valamint az állva maradt Haas és Alpine Oliver Bearmannel, illetve Pierre Gaslyval. A Q3-ba a mostanság megszokott öt csapat (Mercedes, Ferrari, Red Bull, McLaren, Racing Bulls) tíz pilótája jutott be.

Q3

Az első körök után Mercedes, Ferrari, Red Bull, McLaren volt a legjobb nyolc sorrendje, a Racing Bulls versenyzői nem futottak mért kört. Az élen Antonelli szűk egytizeddel verte Russellt és bő kettővel a Ferrarikat, ahol Hamilton vitte a prímet. A Red Bullnál Hadjar magasan verte Verstappent, 4 tizedmásodperc volt a differencia a francia javára. A McLarennél Piastri volt előkelőbb helyen.

Hamilton az első körének elején egész nagyot hibázott, így kérdés volt, mennyi nála a tartalék – na meg mit tudnak még kihozni magukból a többiek. Antonelli sokat javított korábbi legjobbján, míg Russell gyengébb kört futott. Ez két rajthelyébe került a britnek, ugyanis mind Leclerc, mind Hamilton jobb időt futott nála.

A legjobb négyes mögött Hadjar végzett, megelőzve Norrist, Verstappent, Piastrit, Arvid Lindbladot (Racing Bulls) és Liam Lawsont (Racing Bulls).

A 2026-os Forma-1-es Brit Nagydíj vasárnap 16 órakor kezdődik.