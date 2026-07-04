A mercedeses Andrea Kimi Antonelli nyerte a Forma-1-es Brit Nagydíj sprintjét a ferraris Lewis Hamilton és a mclarenes Lando Norris előtt.
A 17 körös száguldást csak 21-en kezdhették meg a rajtrácsról, a stewardok Alexander Albont (Williams) bokszutcai rajtra kötelezték. Ami a gumiválasztást illeti, a többség közepes Pirellikkel tervezte a távot teljesíteni, de akadtak kivételek: a két Aston Martinra és Valtteri Bottas Cadillacére kerültek lágy abroncsok.
A rajt
A pole-ból rajtoló Lewis Hamilton a Ferrari általánosan jó rajtját nehezen tudta kihasználni, de megőrizte a vezetést Andrea Kimi Antonelli előtt. A Mercedes mögé a két McLaren lépett fel Lando Norris, Oscar Piastri sorrendben. A McLarenek öröme nem tartott sokáig, még a körön belül visszaelőzte őket George Russell a Mercedesszel.
Hamar kiderült, hogy körön belül nagyon másképp használja az energiát a McLaren, mint a többiek. Ennek oda-vissza előzgetések lettek az eredményei, Max Verstappen (Red Bull) és Charles Leclerc (Ferrari) is belebonyolódott ebbe a csatába. Verstappen a harmadik körben már Russell előtt is volt azok után, hogy a holland pár helyet bukott a rajtnál.
Ketten meglógtak
A mögöttük zajló meccseket Hamilton és Antonelli értékelhette, a páros már 5 másodperccel vezetett négy kör után a mögöttük jövők előtt. Az olasz egyébként lassan, de közelített a hétszeres világbajnokra. Egy idő után mögöttük a Norris, Verstappen, Russell, Leclerc, Piastri sorrend stabilizálódott.
Antonelli első támadómanőverére a 7. körig kellett várni, bár az még csak inkább ijesztés volt. Egy kör múlva azonban már egymást lassították meccsükkel, a brit próbálta tartani az első helyet. A 9. kört azonban már Antonelli kezdte az élen. Russell is elemében volt, a 10. körben megelőzte Verstappent, így negyedikként folytathatta a brit a sprintet. Verstappen mellett egy körrel később aztán Leclerc is elment.
And Antonelli take the lead! 🔀#F1Sprint #BritishGP | LAP 8/17 pic.twitter.com/I3JwlMSrmj— Formula 1 (@F1) July 4, 2026
Ellépett a bajnoki éllovas
…igaz, nem túlságosan, inkább csak tyúklépésekkel növelte előnyét Antonelli. Ez azonban elég volt a 12. körtől arra, hogy Hamilton már ne támadó üzemmódban, több rendelkezésre álló energiával támadhassa őt. Ez a 12. kör meg is hozta azt, hogy az olasz immár ölesebb léptekkel szakítsa le a ferrarist, bebiztosítva ezzel sprintsikerét.
Hamilton előnye nem csökkent számottevően Norris előtt, aki szintén kiautózott néhány másodpercet Russellel és az őt üldöző Leclerc-rel szemben. Ez tűnt az utolsó körökben az egyetlen komolyabb, valódi téttel bíró meccsnek, de a monacói inkább csak tartotta, mintsem támadta a Mercedest.
Nem is változott már a leintésig a sorrend. Antonelli nyert Hamilton, Norris, Russell, Leclerc, Verstappen, Piastri és Liam Lawson (Racing Bulls) előtt. A futamon kiosztottak egy büntetést is, Sergio Perez (Cadillac) kapott tíz másodpercet, miután ütközött Fernando Alonso Aston Martinjával még a futam elején. A mexikóit ez aligha sokkolta, amúgy is utolsó lett.
A bajnokságok állása
Antonelli pályafutása első sprintsikerével tovább növelte bajnoki előnyét.
- Antonelli – 179 p
- Russell – 136 p
- Hamilton – 132 p
- Norris – 85 p
- Leclerc – 83 p
- Piastri – 82 p
- Mercedes – 315 p
- Ferrari – 215 p
- McLaren – 167 p
- Red Bull – 118 p
- Alpine – 57 p
- Racing Bulls – 45 p
A 2026-os Forma-1-es Brit Nagydíj hétvégéje az időmérővel folytatódik 17 órától.