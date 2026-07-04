A mercedeses Andrea Kimi Antonelli nyerte a Forma-1-es Brit Nagydíj sprintjét a ferraris Lewis Hamilton és a mclarenes Lando Norris előtt.

A 17 körös száguldást csak 21-en kezdhették meg a rajtrácsról, a stewardok Alexander Albont (Williams) bokszutcai rajtra kötelezték. Ami a gumiválasztást illeti, a többség közepes Pirellikkel tervezte a távot teljesíteni, de akadtak kivételek: a két Aston Martinra és Valtteri Bottas Cadillacére kerültek lágy abroncsok.

A rajt

A pole-ból rajtoló Lewis Hamilton a Ferrari általánosan jó rajtját nehezen tudta kihasználni, de megőrizte a vezetést Andrea Kimi Antonelli előtt. A Mercedes mögé a két McLaren lépett fel Lando Norris, Oscar Piastri sorrendben. A McLarenek öröme nem tartott sokáig, még a körön belül visszaelőzte őket George Russell a Mercedesszel.

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Hamar kiderült, hogy körön belül nagyon másképp használja az energiát a McLaren, mint a többiek. Ennek oda-vissza előzgetések lettek az eredményei, Max Verstappen (Red Bull) és Charles Leclerc (Ferrari) is belebonyolódott ebbe a csatába. Verstappen a harmadik körben már Russell előtt is volt azok után, hogy a holland pár helyet bukott a rajtnál.

Ketten meglógtak

A mögöttük zajló meccseket Hamilton és Antonelli értékelhette, a páros már 5 másodperccel vezetett négy kör után a mögöttük jövők előtt. Az olasz egyébként lassan, de közelített a hétszeres világbajnokra. Egy idő után mögöttük a Norris, Verstappen, Russell, Leclerc, Piastri sorrend stabilizálódott.

Antonelli első támadómanőverére a 7. körig kellett várni, bár az még csak inkább ijesztés volt. Egy kör múlva azonban már egymást lassították meccsükkel, a brit próbálta tartani az első helyet. A 9. kört azonban már Antonelli kezdte az élen. Russell is elemében volt, a 10. körben megelőzte Verstappent, így negyedikként folytathatta a brit a sprintet. Verstappen mellett egy körrel később aztán Leclerc is elment.

Ellépett a bajnoki éllovas

…igaz, nem túlságosan, inkább csak tyúklépésekkel növelte előnyét Antonelli. Ez azonban elég volt a 12. körtől arra, hogy Hamilton már ne támadó üzemmódban, több rendelkezésre álló energiával támadhassa őt. Ez a 12. kör meg is hozta azt, hogy az olasz immár ölesebb léptekkel szakítsa le a ferrarist, bebiztosítva ezzel sprintsikerét.

Hamilton előnye nem csökkent számottevően Norris előtt, aki szintén kiautózott néhány másodpercet Russellel és az őt üldöző Leclerc-rel szemben. Ez tűnt az utolsó körökben az egyetlen komolyabb, valódi téttel bíró meccsnek, de a monacói inkább csak tartotta, mintsem támadta a Mercedest.

Nem is változott már a leintésig a sorrend. Antonelli nyert Hamilton, Norris, Russell, Leclerc, Verstappen, Piastri és Liam Lawson (Racing Bulls) előtt. A futamon kiosztottak egy büntetést is, Sergio Perez (Cadillac) kapott tíz másodpercet, miután ütközött Fernando Alonso Aston Martinjával még a futam elején. A mexikóit ez aligha sokkolta, amúgy is utolsó lett.

A bajnokságok állása

Antonelli pályafutása első sprintsikerével tovább növelte bajnoki előnyét.

Antonelli – 179 p Russell – 136 p Hamilton – 132 p Norris – 85 p Leclerc – 83 p Piastri – 82 p

Mercedes – 315 p Ferrari – 215 p McLaren – 167 p Red Bull – 118 p Alpine – 57 p Racing Bulls – 45 p

A 2026-os Forma-1-es Brit Nagydíj hétvégéje az időmérővel folytatódik 17 órától.