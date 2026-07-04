Szombattól nem változik sem a benzin, sem a gázolaj nagykereskedelmi ára – adta hírül a Holtankoljak.hu. A hét eleji emeléseket követően egyelőre megállt az árak emelkedése, így a hétvégére stabil üzemanyagárakkal készülhetnek az autósok.

Tegnap azonban még emelkedőben voltak az árak: pénteken újabb három-három forinttal drágult mindkét üzemanyag. Ez már a második olyan emelés volt a héten, amely a hazai kutak árait is érezhetően befolyásolta.

A hétvégén a 95-ös benzin átlagára 582 Ft/liter, a gázolajé pedig 595 Ft/liter lesz. Ez továbbra is azt jelenti, hogy a már kivezetett védett árak alatti szinteken tankolhatunk.

A környező országok közül Ausztriában átlagosan 1,742 eurót, vagyis 615 forintot kell fizetni egy liter benzinért. A gázolaj literenkénti ára 1,820 euró, ami 643 forintnak felel meg.

Szlovákiában a benzin 1,615 euróba kerül (570 Ft/l), míg a dízel 1,517 euró, azaz 536 forint literenként.

Nem panaszkodhatunk, az elmúlt hetekben jelentősen csökkentek az árak. Kiszámoltuk, hogy mennyivel: