Azok után, hogy látszólag osztatlan sikert aratott a 2025-ös Forma-1-es Miami Nagydíj pilótaparádéján a Lego-autózás, az idei Brit Nagydíjra belengetett folytatás megosztotta a mezőnyt. Főleg a többszörös világbajnokok, Lewis Hamilton és Max Verstappen beszéltek róla rossz szájízzel, a Ferrari versenyzője még bojkottot is belengetett.

Míg Hamiltonnál az esetleges sérülésveszélyt, Verstappennél pedig a holland által is felhozott bohóckodást hozták fel, amiért esetleg nem tetszhet nekik a szórakoztató produkció, addig a valóság egészen más lehet. A The Telegraph írt arról, hogy Hamilton és több pilótatársa valójában azért fejezték ki nemtetszésüket, mert egyre több és több médiaeseményt, marketingtevékenységet pakolnak a nyakukba – anélkül, hogy ezt megfizetnék.

A pilóták ezt a saját csapatukkal le szokták tárgyalni, a szerződésekben rögzítik, hogy az istálló pl. hány napot vehet el az életükből ilyen alkalmakra. Jelen esetben azonban nem a csapatuk, hanem a Forma-1 rángatja bele extra dolgokba a versenyzőket anélkül, hogy erről velük egyeztettek volna. Ide sorolható egyébként a Netflixre készülő dokusorozat, a Drive to Survive is, melynek évadaiból időről időre hiányzik is a mezőny néhány tagja.

Hasonló feszültségek más sportágakat már hamarabb utolértek, olyannyira, hogy már konkrét kiállások, esemény-bojkottálások is történtek, például a golfban. Az F1-ben ez egyelőre még gyerekcipőben jár, de a brit lap szerint többen is hasonlóan vélekedhetnek az egészről, mint Hamilton.