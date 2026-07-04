Néhány napja a kora esti órákban szúrtak ki egy autóst a rendőrök Hajdúhadházon. Ismerték a férfit, és tudták, hogy el van tiltva a járművezetéstől, ennek ellenére ismét volán mögé ült.

Az egyenruhások a nyomába eredtek, és megpróbálták megállítani, a 46 éves férfi azonban gázt adott, lehajtott egy földútra, és menekülni kezdett. Egyre nagyobb sebességgel haladt, mígnem elvesztette uralmát a jármű felett, és az út menti árokba csapódott.

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A baleset után sem adta fel: kiugrott az autóból, és futásnak eredt. Néhány méter megtétele után a sűrű aljnövényzetben próbált elrejtőzni, nem nagyon sikerült – olvasható a rendőrség közleményében.

Végül kattant a bilincs, majd előállították a rendőrkapitányságra. Járművezetés az eltiltás hatálya alatt bűncselekmény miatt gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását.