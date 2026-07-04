Hamarosan egy új, 10 000 darab elektromos autó beszerzését lehetővé tevő állami támogatási program nyílhat meg a KKV-szektor számára. A támogatás fedezetét a megnyíló, mintegy 10 milliárd eurós keretösszegű Helyreállítási Alap biztosítaná.

A Helyreállítási Terv keretében olyan fejlesztési programok kapnának támogatást, amelyek a közlekedés korszerűsítését és fenntarthatóbbá tételét segítik elő – ismertette a Magyar Elektromobilitási és Technológiai Egyesület.

Az egyesület arra is rávilágított, hogy a nemrég lezárult elektromos autó pályázat kizárólag a vállalkozásokat célozta. Szerintük érdemes lenne a rendelkezésre álló források egy részét lakossági vásárlók támogatására is fordítani.

A program részletei egyelőre nem ismertek, de csak idő kérdése, hogy nyilvánosságra kerüljenek a támogatás szabályai.