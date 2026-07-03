A téli hideg és csapadékos időjárás következtében több burkolathiba alakult ki a Hungária körúti felüljáró Árpád híd felé vezető oldalán. A Budapest Közút ezeket a kátyúkat korábban ideiglenes javítással szüntette meg, a következő hetekben elvégzik az útpálya tartós helyreállítását.

A sérült burkolat elbontását követően ellenőrzik a hídszerkezet állapotát is, mivel a végleges javítás megkezdése előtt meg kell győződni arról, hogy a hibák kizárólag a burkolatot érintik, vagy a híd szerkezeti elemein is szükséges beavatkozás. A szerkezeti vizsgálatot követően a kivitelező tartós technológiával elvégzi az útpálya helyreállítását.

A munkavégzés ideje alatt a felüljáró teljes hosszán lezárják a külső sávot, így a három helyett két forgalmi sáv áll majd a közlekedők rendelkezésre. A belső és a középső sávban 40 km/h-s sebességkorlátozás lesz érvényben.

A felüljáróval folyamatosan gond van: