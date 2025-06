Továbbra is forgalomkorlátozás van érvényben a Hungária körúti felüljárón, ugyanis a csaknem másfél éve elindult, átfogó dilatációs, szigetelési és burkolatfelújítási program ellenére újra és újra nekiesnek egy-egy már felújított szakasznak. Jelenleg az Árpád híd felé vezető oldalon folyamatosak a lezárások.

A jelenséget a Budapest Közút a Hvg.hu megkeresésére azzal magyarázta, hogy a korábban javított dilatációs szerkeszett újabb sérülések jelentkeztek, így jelenleg a garanciális javítást végzi a korábbi kivitelező a tavaly év végén elvégzett munkák után.

Olyan műszaki problémákat is észrevettek, amik ugyan nem tartoznak a garanciális hibák közé, de hatással vannak a helyreállítás hosszú távú minőségére. A szakemberek most is a legjobb megoldást arra, hogyan ne ismétlődjön meg hasonló eset. A javítások befejezése június végére várható.