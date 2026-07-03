Lewis Hamilton 2024-ben két (plusz egy opciós) évre szóló szerződést írt alá a Ferrarival, a második szezon idén fut ki.

Míg első évében F1-es pályafutása legrosszabb idényét teljesítette, a hétszeres világbajnok az új, már a beleszólásával fejlesztett autóval és az új versenymérnökkel magára talált, eddigi egyedüli nem mercedeses pilótaként futamot is nyert a Barcelona-katalóniai Nagydíjon.

Csapattársával, Charles Leclerc-rel már Monacói Nagydíj előtt hosszabbított a csapat az olasz sajtó pedig azt pedzegeti, hogy hamarosan Hamilton 2027-es opcióját is élesítik. Ennek állítólag elvi feltétele lenne, hogy az angol a nyári szünetig az egyéni bajnokságban a top 3-ban álljon, ez jelenleg igaz is.

Más kérdés, hogy lehet, hogy ez csak a csapatot kötelező feltétel, ugyanis már tavaly is lehetett hallani arról, hogy a végső döntés Hamilton kezében van, ő mondhatja meg, akarja-e a hosszabbítást vagy sem.

A nagy formajavulás, az épp csütörtökön a silverstone-i tömeg előtt tett ígéret – miszerint addig marad az F1-ben, mg meg nem lesz a nyolcadik bajnoki címe – persze egyértelműen arra utal, hogy nem akar távozni, és úgy tűnik, így tudja a csapatfőnök Fred Vasseur is, aki tömör és határozott választ adott, amikor a Corriere della Sera arról kérdezte, jövőre is velük marad-e Hamilton: „Igen” – mondta a francia.