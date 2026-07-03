Cikkünk főszereplője “a mi autónk”, a is jól ismert Suzuki Swift, abból is a háromajtós kivitel. A típus a kilencvenes évektől kezdve hosszú időn át elválaszthatatlan része volt a magyar utcaképnek. Egyszerű technika, kis tömeg, olcsó fenntartás, filléres alkatrészek és kedvező ár – ennyi elég is volt hozzá, hogy valódi népautó legyen belőle.

Az 1,3 literes szívó benzines motor már egészen élhető menetteljesítményt nyújtott, sok fiatal választott tuningalapnak. Az alábbi példány merész gazdát talált magának, ugyanis a terv az volt, hogy felpaprikázzák a bulit egy turbóval.

A hátuljára szerelt hatalmas szárny messziről jelzi, hogy igazi utcai harcossal lett volna dolga annak, aki a piros lámpánál mellé mer állni. De ez soha nem derült ki. Ha valaki azonban tovább vinné a projektet, annak 40 ezer forintot kell kicsengetnie a szörnyetegért.

“1.3 motor, szépen jár, viszont ha bemelegszik akkor durrog csattog, nem forog ki. Turbó nélkül adom, vègül nem lett megfújva csak rá lett téve. Géptetőn jön ki a kipu, gyári rendszer is alatta van. Van hozzá még két három kerék, új hűtő van benne. Gombos indítás stb. Csak a bal első fék fog, két fékcső el van rohadva. Darabokban is eladó, egyben is. Rohadás van bőven, papírja nincsen. Bontásra, vagy rugdalni…”

– írja a hirdető.

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