Emlékezetes, hogy miután a játékgyártó Lego partnerségre lépett a Forma-1-gyel, nem pusztán hivatalosan licencelt játékkészletek jelentek meg, az építőkockákat közel életnagyságú versenyautók formájában pályára is küldték a tavalyi Miami Nagydíj versenyzői parádéján – a pilóták pedig bevallottan nagyon élvezték is a különleges formátumot.

Most itt a folytatás: a hétvégén következő Brit Nagydíjon újra legóautókba ültetik az F1-eseket a futam előtti felvonuláson. A versenyautók színeit, a pilóták rajtszámait viselő Lego-gokartokat a gyártó csehországi, kladnói üzemében rakta össze 20 dolgozó nagyjából 6400 munkaórával, egyenként mintegy 28 ezer elemből.

A 65 kg-nyi legóelemmel együtt 280 kg-os versenyautók 25 km/órás csúcsebességre képesek, így mindenképpen csak barátságos versenyzésre alkalmasak, viszont épp így nyújtanak majd lehetőséget és időt arra, hogy a versenyzők minden lelátó előtt integethessenek.