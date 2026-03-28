2026-ra jelentősen átalakult a Forma-1, új szabályok léptek életbe, melyek teljesen más vezetési stílust kívánnak a pilótáktól. Az átalakulás frissen megélve drasztikus, azonban minden korszakváltásnál elmondható volt ugyanez. Az F1 története során pedig már megannyiszor bebizonyosodott, hogy ezek a változások végül olyan legendás autók létrejöttéhez vezettek, melyekre máig csodálattal tekintünk vissza.

Ilyen szabályváltozásoknak, valamint a folyamatos technológiai fejlődésnek köszönhetően születtek meg az olyan autók, mint a McLaren MP4/4 1988-ban, a Ferrari F2004 2004-ben, a Mercedes W11 2020-ban vagy a Red Bull RB19 2023-ban. Státuszuk egytől egyig kultikus – de ha csak egyet választhatnánk közülük, melyikre mondhatnánk, hogy ezzel az autóval ért csúcsra a Forma-1?

Olvasóink között is minden bizonnyal megoszlanak erről a vélemények, és valószínűleg mindegyik érveléssel egyet tudnánk érteni. Ha nekem, mint a cikk szerzőjének kellene választanom, a voksom az F2004-nek, a 2004-es Ferrarinak adnám, melynek megszületése és kiforrása is hasonlóan rögösen indult, mint a 2026-os szabályrendszer hajnalán, azaz most is láthatunk.

Ha meg akarjuk érteni, hogyan született meg a Michael Schumacher hetedik bajnoki címéért „felelős” versenygép, egészen 1998-ig vissza kell repülnünk. Az ekkor kezdődő korszak alapjaiban formálta át az F1-es autók karakterét: keskenyebbek lettek és slick helyett barázdált gumikat kellett rájuk tenni. A változtatások célja a kanyarsebességek csökkentése, ezzel együtt pedig a biztonság növelése volt a leszorítóerő és a tapadás csökkentésével.

Ez teljesen új aerodinamikai megközelítést igényelt, az autók stabilitását új módon kellett visszanyerni. Hamar össze is jött ez, a körrekordok újbóli megdöntéséhez alig kellett pályától függően 2-3 év. Az autók hamar túlszárnyalták a korábbi sebességeket, és a csapatok kiaknázták a szabályrendszer lehetőségeit.

Ennek mestere egyértelműen a Ferrari volt, már 1999-ben is nagy csatában voltak a bajnoki címekért, 2000-től 2004-ig azonban mindent megnyertek – hol szorosabb csatában, hol simán. Ennek a korszaknak volt a kicsúcsosodása a már említett F2004, az autó, ami egyébként semmi forradalmit nem tudott – elég volt csupán szinte minden téren tökéletesnek lennie.

A Ferrari aerodinamikája az évek alatt felhalmozott tudás csúcspontját jelentette, miközben a V10-es motor – melynek magas hangja máig borzongatóan jó – rendkívül erős és megbízható volt. A maranellóiak hatalmas előnyévé vált az is, hogy az élcsapatok közül csak ők dolgoztak a Bridgestone gumijaival, így a kocsit és az abroncsokat egységként kezelhették, a japánok pedig a Ferrari kéréseinek megfelelően fejleszthették a keverékeket.

Schumacher végül a 18 futamból 13-at meg is nyert, csapattársa, Rubens Barrichello pedig még kettőt. A német a megszerezhető pontok 82 százalékát bezsebelte, hasonló teljesítményt nem sokan hoztak össze az F1 történelme során.

Az F2004 csúcsra járatottságának kiváló fokmérője volt, hogy 15-20 évig több Forma-1-es pályán is Michael Schumacher vagy Rubens Barrichello tartotta a körrekordot. Az autó hangjával, relatíve alacsony tömegével és méretével máig az F1-es pilóták vágyalmának tekinthető: Alexander Albon korábban ki is mondta, számára ez a legjobb F1-es autó, de amikor előkerül a téma, hogyan lehetne javítani a Forma-1-en, rendre azok az autótulajdonságok jönnek elő, melyek a 2004-es Ferrarira is jellemzőek voltak.