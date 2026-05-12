Ahogy a Vezessen is számtalanszor írtunk már róla, a négyszeres F1-világbajnok Max Verstappen az otthoni szimulátorozás után a való életben is rákapott a hosszú távú versenyzésre, tavaly tesztekkel, próbafutamokkal melegített, idén pedig már profi szinten, teljes jogú indulóként vesz részt a 20,8 km-es, az autósportban Zöld Pokol néven emlegetett Nürburgring Nordschleifét is magában foglaló nyomvonalon zajló NLS (Nürburgring Langstrecken-Serie) szériában a GT3-as kategóriában.

A 2026-os Forma-1 jellegével, szabályrendszerével nagyon elégedetlen holland eddigi NLS-futamai legalábbis felemás eredményeket hoztak – legjobb idők kontra műszaki okú kizárások –, ám ezen a hétvégén jön a széria csúcspontja, a 24 órás verseny.

Az ezúttal is Daniel Juncadella és Jules Gounon csapattársaként, egy Red Bull-szponzorált Mercedes-AMG GT3 volánjánál induló Verstappen akaratlanul is új rekordot hozott: az NLS 54 éves történetében első ízben az összes belépőt eladták a hétvégére.

A Red Bull – mind az F1-es csapat, mind általában az energiaital-gyártó – támogatja Verstappen „kalandozását”, nincs is sok választásuk, ha nem akarják elidegeníteni a versenyzőt, ám az új F1-es motorpartner, a Ford azért nem boldog, hogy Verstappen nem velük vesz részt a nürburgringi megmérettetéseken.

„Nyilván azt látnánk szívesen, hogy a Ford-versenyzők a Fordnál maradnak. Persze megértjük a mostani döntését, nekünk is tetszik a szenvedélye. Imádjuk, hogy ízig-vérig autóversenyző, és imádjuk, amit értünk tesz a Forma-1-ben” – mondta nemrégiben a Ford Performance főnöke, Mark Rushbrooke, utalva arra, hogy a Verstappennek rendelkezésére állt volna a Ford Mustang GT3 versenyautó is.

A későbbi együttműködés persze így sem kizárt, sőt, a Ford a maga, 2027-ben induló WEC-s (hosszútávú vb-s) csúcskategóriás (Hypercar) projektjében, legalább a Le Mans-i 24 óráson szívesen adna lehetőséget a hollandnak.

„Természetesen annak örülnénk leginkább, ha a hosszútávú versenyzésben Fordot vezetne. Már vagy három éve tárgyalunk vele erről, pusztán az időzítés kérdése, hogy minden összeálljon” – árulta el Rushbrooke.

A hétvégi nürburgringi 24 órásra visszatérve: a holland szupersztár mellett a telt házas hétvégén magyar indulók is lesznek: Zsigó Antal, Benkő Ádám és Walter Krantz társaságában Walter Csaba pályafutása során immár 10. alkalommal vág majd neki a futamnak, idén egy Porsche 992 GT3 Cup (992.1) volánjánál.