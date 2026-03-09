A négyszeres Forma-1-es világbajnok – a Red Bull támogatását is bírva – tavaly nyitott a hosszú távú versenyzés felé, többször is elmondta, hogy szeretne részt venni a nürburgringi 24 órás futamon.

A felkészülés jegyében már tavaly vezetett a 20,8 km-es Nordschleifén egy Porsche Cayman GT4-gyel, ezt követően pedig meg is kapta a GT3-as kategóriára szóló versenyengedélyét. Annak birtokában ősszel már elindult a Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) kilencedik fordulóján, amelyet egy Ferrari 296 GT3 volánjánál meg is nyert.

A jövő hétvégén – a Forma-1-es Kínai és a Japán Nagydíj között – Verstappen újra a Nürburgringen vezet az NLS második fordulóján, ez lesz számára a május 14-17. között zajló nurburgringi 24 órás „főpróbája”.

Verstappen, valamint két csapattársa, Dani Juncadella és Jules Gounon a Mercedes-AMG Team Verstappen Racing név alatt, Red Bull-os szponzorációval egy Mercedes GT3-assal köröz majd május közepén a Nordschleifén – a verseny időpontján épp azért változtattak, hogy a holland is részt vehessen.

„A Nordschleife különleges hely, nincs még egy ilyen versenypálya. Régóta a kívánságlistámon szerepelt a nürburgringi 24 órás verseny, nagyon örülök, hogy most valóra válik” – mondta a holland, aki korábban többször is utalt már arra, hogy ha nem élvezi a Forma-1-et, könnyű szívvel vált majd tisztább, élvezetesebb versenyzést nyújtó szériára.