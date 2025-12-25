Karácsony előestéjén tett nagy horderejű bejelentést Max Verstappen: a holland pilóta menedzsmentje szerdán hivatalosan is megerősítette, hogy a négyszeres Forma–1-es világbajnok GT-csapata, a Verstappen Racing többéves megállapodást kötött a Mercedesszel. Ennek értelmében 2026-tól a csapat a GT World Challenge Europe nevű bajnokság Sprint- és Endurance-kiírásában is Mercedes-AMG GT3-asokat fog indítani.

A lépés abból a szempontból egy cseppet sem volt váratlan, hogy a hosszú távú versenyzéssel már régóta szemező Verstappen az előző héten tesztelte a stuttgarti márka GT-autóját a portugáliai Estorilban.

A Verstappen Racing a 2 Seas Motorsportsszal fogott össze a programhoz, amelynek első versenyzőit is bejelentették. Köztük lesz az a Chris Lulham is, akivel idén ősszel maga Verstappen is versenyzett, amikor arról volt szó, hogy megszerezze a GT3-as versenyengedélyét a Nordschleiféra. Csapattársai a Forma-, DTM- és GT-autós tapasztalattal egyaránt rendelkező Daniel Juncadella és a gyári-Mercedes-pilóta, Jules Gounon lesznek, akik többek között a spái 24 óráson is indulni fognak.

Verstappen Racing has announced a multi-year collaboration with Mercedes-AMG, starting next year.



Verstappen Racing will continue in the 2026 GT World Challenge Europe championship, both in the Sprint and Endurance cup with a Mercedes-AMG GT3. https://t.co/NhZicuSfOZ pic.twitter.com/Kr9f95mX9W — Max Verstappen (@VerstappenCOM) December 24, 2025

Érdekesség, hogy Verstappen és a Mercedes útjai már nem először keresztezik egymást az idei szezonban, ugyanis sokáig főszereplői voltak a pilótapiaci híreszteléseknek. Ezek végére a 28 éves versenyző végül az augusztusi Magyar Nagydíjon tett pontot, amikor is leszögezte, hogy jövőre is a Red Bull színeiben fog versenyezni a Forma–1-ben. Az persze jó kérdés, hogy meddig, hiszen már nem egyszer beszélt arról, hogy a jövőben más irányt vehet a pályafutása.

