Érdekes egybeesés, hogy épp aznap, amikor a Forma-1 bejelentette a Portugál Nagydíj visszatérését, a Red Bull négyszeres világbajnok versenyzője, Max Verstappen is megérkezett az országba.

Egybeesés, mert a holland nem az F1 vagy a Red Bull képviseletében érkezett, nem is Portimaóban, hanem a régi versenypályán, Estorilban lesz dolga, tesztelni fog.

Verstappen idén már több kikacsintást is tett a hosszútávú versenyzés felé, szeptember elején a Nordschleifén előbb egy Porsche 718 Cayman GT4 CS-szel indult, hogy megszerezze a Nürburgring Langstrecken-Seriesbe (NLS) érvényes, GT3-as autóra szóló versenyengedélyét, majd szeptember végén már egy Ferrari 296 GT3-mal indult ott Franz Hermann álnéven.

Estorilban ezúttal a Saes Motorsport segítségével egy Mercedes-AMG GT3 volánja mögé ül majd, hogy a gyári pilóta Jules Gounon segítségével készüljön arra, hogy jövőre elindulhasson a Nürburgringi 24 óráson a GT3 kategóriában, írja a holland Racingnews365.com.

A holland egyértelműen rajong a GT-versenyzésért, cseppet sem lenne meglepő, ha egy gyenge 2026-os idényt követően nem egy másik F1-es csapatnál keresne helyet, hanem egyszerűen kiszállna a száguldó cirkuszból, hogy egy sokkal nyugisabb szériában élje ki szenvedélyét – ezt ő maga is belengette már párszor.