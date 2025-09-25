Nem sok szabad hétvégéje van mostanában Max Verstappennek. A Forma-1-es versenynaptár üres szombatjait és vasárnapjait mostanság a Nürburgringen tölti a Red Bull négyszeres világbajnoka: az azeri hétvége előtt jogsit szerzett az ottani csúcskategóriába, az előttünk álló napokban pedig bele is kóstol az igazi versenyekbe a Zöld Pokolban.

A holland a szezon egyik utolsó megmérettetését, a legendás pályán rendezett Nürburgring Langstrecken-Series (NLS) széria kilencedik fordulóját teljesíteni fogja, méghozzá egy olyan Ferrari 296 GT3 versenygéppel, mellyel korábban a helyszínen tesztelt.

“A szenvedélyem, hogy részt vegyek ilyen GT3-as versenyeken is. Alig várom!” – fogalmazott a hétvége kapcsán Verstappen. “Szenvedéllyel versenyzek az F1-en kívül is. Minden egyes kör a Nordschleifén teljesen már élmény. Nagyon jó az atmoszférája a helynek, nagyon sok szurkoló van kinn, aki szereti az endurance-versenyeket. Az álmom az, hogy részt vegyek a nürburgringi 24 órás versenyen” – tette hozzá.

Utóbbira egyébként már hivatalosan is áldását adta a Red Bull, erről ide kattintva lehet olvasni.